Advertisement
trendingNow13047630
Hindi Newsबॉलीवुडनहीं रहे साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता श्रीनिवासन, 69 साल की उम्र में हुआ निधन; मोहनलाल-कमल हासन ने जताया दुख

नहीं रहे साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता श्रीनिवासन, 69 साल की उम्र में हुआ निधन; मोहनलाल-कमल हासन ने जताया दुख

Sreenivasan Passed Away: मलयालम सिनेमा के मशहूर अभिनेता श्रीनिवासन का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. 69 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. अभिनेता के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है. उनके परिवार में पत्नी विमला और दो बच्चे हैं. श्रीनिवासन ने कई फिल्मों में काम किया और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 03:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नहीं रहे साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता श्रीनिवासन, 69 साल की उम्र में हुआ निधन; मोहनलाल-कमल हासन ने जताया दुख

मशहूर मलयालम एक्टर, फिल्ममेकर और राइटर श्रीनिवासन का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है. वे पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे. शनिवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली.  मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अभिनेता ने आखिरी सांस केरल के एर्नाकुलम जिले के थ्रिप्पुनिथुरा तालुक अस्पताल में ली.

नहीं रहे श्रीनिवासन

कन्नूर के रहने वाले श्रीनिवासन के परिवार में उनके बेटे, एक्टर और डायरेक्टर विनीत श्रीनिवासन और ध्यान श्रीनिवासन, और उनकी पत्नी विमला हैं. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद, फैंस और इंडस्ट्री के सभी लोग अभिनेता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं. अभिनेता की गिनती 90 के दशक के बेहतरीन एक्टर्स और लेखकों में होती है, जिन्होंने शानदार कहानी लेखन के साथ अपनी एक्टिंग से दर्शकों को सालों तक मंत्रमुग्ध करके रखा.

Add Zee News as a Preferred Source

48 साल के लंबे और शानदार फिल्मी करियर में उनके ह्यूमर और समाज को लेकर व्यंग्यात्मक नजरिए को सराहा गया है. उन्होंने समाज की दशा और दिशा देने वाली फिल्मों को भी पर्दे पर उतारा. अभिनेता ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कई फिल्मों की भी स्क्रिप्ट लिखी. अभिनेता ने मलयालम फिल्म 'चिंताविष्ठयाया श्यामला' और 1989 में आई ब्लैक कॉमेडी फिल्म 'वडाकुनोक्कियंत्रम' को डायरेक्ट भी किया, जिन्हें आज भी याद किया जाता है. आखिरी बार अभिनेता को 15 जून 2025 को रिलीज हुई फिल्म मलयालम कॉमेडी ड्रामा 'नैंसी रानी' में देखा गया था, जिसमें अहाना कृष्णा, अजु वर्गीस और अर्जुन अशोकन लीड रोल में थे.

69 साल की उम्र में हुआ निधन

इससे पहले वे 2023 की मलयालम क्राइम-कॉमेडी फिल्म 'कुरुक्कन' में अपने बेटे के साथ दिखे थे. अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत 1977 में आई 'मणिमुजक्कम' फिल्म से की थी, जिसमें उन्होंने हैरी नाम के युवक का किरदार निभाया था. जिसके बाद उन्होंने 1980 के दशक तक कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर मलयालम इंडस्ट्री में नाम कमाया. अभिनेता ने लेखन में भी हाथ आजमाया और साल 1984 में आई 'ओडारुथमवा अलारियाम' की स्क्रिप्टिंग की. अभिनेता को मार्च 2022 में कार्डियक स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद उनकी सर्जरी भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काम से विराम नहीं लिया

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Sreenivasan

Trending news

उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
Mumbai News
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
S. Jaishankar
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
priyanka chaturvedi
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
PM Modi
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, कैसी 'टका' की हालत
India bangladesh currency comparison
अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, कैसी 'टका' की हालत
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
Who Global Summit
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
Harish Rana Coma Case
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
Rahul Gandhi
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
Humayun Kabir Statement
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन