मार्केटिंग स्कैम मामले में आलोक नाथ को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक
मार्केटिंग स्कैम मामले में आलोक नाथ को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

मार्केटिंग स्कैम के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड के संस्कारी बाबू आलोक नाथ को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 16, 2025, 02:30 PM IST
आलोक नाथ
आलोक नाथ

Marketing Scam Case: मार्केटिंग स्कैम के मामले में विभिन्न राज्यों ने FIR का सामना कर रहे फिल्म  एक्टर आलोक नाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.  SC ने आलोक नाथ की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई. FIR को एक साथ जोड़े जाने की उनकी याचिका पर कोर्ट ने हरियाणा ,उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट से इसी मामले में एक्टर श्रेयस तलपड़े को भी राहत मिल चुकी है.आगे कोर्ट दोनों सितारों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा. 

क्या है मामला?

दरअसल, एक सोसाइटी ने श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को अपना ब्रांड एंबेसडर बताकर चिटफंड स्कीम निकाली थी. कंपनी पर आरोप लगे थे कि 6 साल में दोगुना रकम देने का झांसा देकर 45 लोगों से 9.12 करोड़ रुपये ऐंठ लिए गए. इसी से जुड़ी विभिन्न एफआईआर में श्रेयस तलपड़े, आलोक नाथ और बाकी लोगों को आरोपी बनाया गया था.

ये कहकर दिया गया झांसा

इसके साथ ही संस्था ने जनता को आकर्षित करने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट जैसी बचत योजनाओं की पेशकश की और निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा. साथ ही समय पर बेहतरीन रिटर्न मिलेगा.

43 साल पहले हुई एक गलती, आज तक सजा भुगत रहे हैं अमिताभ बच्चन, 75% लिवर हो चुका है खराब

शुरुआत में मिला पैसा फिर हुआ बंद

कहा गया कि कुछ शुरुआती साल तक तो निवेशकों को पैसा मिलता रहा. जिससे लोगों का विश्वास और गहरा गया. लेकिन, शिकायत के अनुसार साल, 2023 में अचानक निवेशकों को परिपक्वता राशि यानि कि मैच्योरिटी अमाउंट मिलना बंद हो गया. अधिकारियों ने सिस्टम अपग्रेडेशन का बहाना बनाकर टालना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे निवेशकों से पूरी तरह संपर्क तोड़ दिया. इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर 2024 को दर्ज की गई थी. इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 (2), 318 (2) और 318(4)के तहत अपराधों का जिक्र है. जिनमें आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी अहम है. शिकायत कर्ता ने दावा किया है कि ये सोसाइटी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल पर काम करती थी. शुरुआत रिटर्न देकर उसने निवेशकों का विश्वास जीता और बाद में लाखों रुपये हड़प लिए.

 

 

 

