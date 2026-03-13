Advertisement
trendingNow13139939
Hindi Newsबॉलीवुडये मेरा लॉस है... अनिल कपूर ने एक ही पल में ठुकरा दिया था धुरंधर 2 का ऑफर,बोले- सिर्फ टैलेंट आपको

'ये मेरा लॉस है...' अनिल कपूर ने एक ही पल में ठुकरा दिया था 'धुरंधर 2' का ऑफर,बोले- सिर्फ टैलेंट आपको

Dhurandhar 2 को लेकर काफी बज बना हुआ है. इस फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है और मूवी ने एडवांस बुकिंग में जबरदस्त कमाई की है. ऐसे में मशहूर एक्टर अनिल कपूर ने रिवील किया कि उन्हें इस मूवी का ऑफर आया था, पर उन्होंने इसे करने से मना कर दिया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनिल कपूर और धुरंधर 2 पोस्टर
अनिल कपूर और धुरंधर 2 पोस्टर

Anil Kapoor Rejected Dhurandhar 2 Cameo: रणवीर सिंह की मचअवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. ये फिल्म 19 मार्च को थिएटर में आएगी. फिल्म की रिलीज से पहले ही फिल्म ने एडवांस बुकिंग से तहलका मचा दिया है. रेगुलर शोज की एडवांस बुकिंग तो अभी तक ओपन नहीं हुई है और प्रीमियर शोज की टिकटों से फिल्म ने 60 करोड़ की एडवांस कमाई कर ली है. ऐसे में बॉलीवुड के नामचीन सितारे ने खुलासा किया उनके पास इस फिल्म में कैमियो रोल का ऑफर आया था लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया.

ठुकराया 'धुरंधर' 2 का रोल

इस ऑफर को जिस स्टार ने ठुकराया वो मशहूर एक्टर अनिल कपूर हैं. अनिल हाल ही में एक इवेंट में आए थे. जहां पर उन्होंने 'धुरंधर 2' में कैमियो रोल के ऑफर के बारे में बताया. अनिल ने कहा- 'आदित्य मेरे पास 'धुरंधर 2' के कैमियो के लिए आया था. लेकिन, आज मैं जो भी हूं इंडस्ट्री में अपने प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट की वजह से हूं. जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. सिर्फ टैलेंट आपको वो नहीं बना सकता है जो आप अभी हैं.' 

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्यों लिया ये फैसला?

अनिल कपूर ने आगे कहा- 'उस वक्त मैंने उन डेट्स का कमिटमेंट किसी और को दे दिया था. तो मैंने आदित्य से कहा- मैं इस कैमियो को करना चाहता हूं. लेकिन, मेरे पहले के कमिटमेंट्स हैं. वो अब इस मूवी को रिलीज कर रहे हैं. ये शानदार मूवी है. ये मेरा लॉस है. लेकिन ठीक है.'

 

लखनऊ कॉन्सर्ट में इमोशनल ब्रेकडाउन होने के बाद सिंगर सुनिधि चौहान का बड़ा फैसला, कोलकाता इवेंट में किया ये बड़ा बदलाव 

 

फ्यूचर में जरूर करेंगे काम

अनिल कपूर ने उम्मीद जताई कि वो फ्यूचर में आदित्य धर के साथ काम जरूर करेंगे. एक्टर ने कहा कि 'ये उनके साथ भी हो सकता है. कोई दूसरा फिल्म मेकर हो सकता है जिसने अभी-अभी कोई फिल्म बनाई और वो बड़ी ब्लॉकबस्टर निकल गई. वो मुझे ऑफर दे दे और मैं आदित्य को पहले से कमिटमेंट दे चुका हूं. अगर मैं उनकी फिल्म कर लूं और डेट्स कैंसिल कर दूं तो ये पूरी तरह से अनप्रोफेशनल होगा. उम्मीद है कि फ्यूचर में एक साथ काम करेंगे.' आपको बता दें, 'धुरंधर 2' फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघर में रिलीज होगी. इसमें रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन हैं. वहीं, अनिल कपूर की बात करें तो ये हाल ही में 'सूबेदार' में नजर आए हैं जो प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई है.

 

 

  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar 2Anil Kapoor

Trending news

'आपको सम्मानित करके लगा जैसे कर्ज चुका रहा हूं...', असम को सौगात देने के बाद बोले PM
PM Modi
'आपको सम्मानित करके लगा जैसे कर्ज चुका रहा हूं...', असम को सौगात देने के बाद बोले PM
ईरान की नई चाल, दुनिया को याद आया 1971 का वो पराक्रम; जब भारत ने PAK के किए 2 टुकड़े
israel iran war
ईरान की नई चाल, दुनिया को याद आया 1971 का वो पराक्रम; जब भारत ने PAK के किए 2 टुकड़े
होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
Middle East tensions
होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
Tamil Nadu Elections
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
indian parliament news
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Supreme Court
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Budget Session Phase 2: हंगामेदार बहस के बाद राज्यसभा स्थगित, अब 16 मार्च को सुबह 11 बजे से शुरू होगी चर्चा
Budget Session
Budget Session Phase 2: हंगामेदार बहस के बाद राज्यसभा स्थगित, अब 16 मार्च को सुबह 11 बजे से शुरू होगी चर्चा
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?