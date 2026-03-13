'ये मेरा लॉस है...' अनिल कपूर ने एक ही पल में ठुकरा दिया था 'धुरंधर 2' का ऑफर,बोले- सिर्फ टैलेंट आपको

Anil Kapoor Rejected Dhurandhar 2 Cameo: रणवीर सिंह की मचअवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. ये फिल्म 19 मार्च को थिएटर में आएगी. फिल्म की रिलीज से पहले ही फिल्म ने एडवांस बुकिंग से तहलका मचा दिया है. रेगुलर शोज की एडवांस बुकिंग तो अभी तक ओपन नहीं हुई है और प्रीमियर शोज की टिकटों से फिल्म ने 60 करोड़ की एडवांस कमाई कर ली है. ऐसे में बॉलीवुड के नामचीन सितारे ने खुलासा किया उनके पास इस फिल्म में कैमियो रोल का ऑफर आया था लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया.

ठुकराया 'धुरंधर' 2 का रोल

इस ऑफर को जिस स्टार ने ठुकराया वो मशहूर एक्टर अनिल कपूर हैं. अनिल हाल ही में एक इवेंट में आए थे. जहां पर उन्होंने 'धुरंधर 2' में कैमियो रोल के ऑफर के बारे में बताया. अनिल ने कहा- 'आदित्य मेरे पास 'धुरंधर 2' के कैमियो के लिए आया था. लेकिन, आज मैं जो भी हूं इंडस्ट्री में अपने प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट की वजह से हूं. जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. सिर्फ टैलेंट आपको वो नहीं बना सकता है जो आप अभी हैं.'

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क्यों लिया ये फैसला?

अनिल कपूर ने आगे कहा- 'उस वक्त मैंने उन डेट्स का कमिटमेंट किसी और को दे दिया था. तो मैंने आदित्य से कहा- मैं इस कैमियो को करना चाहता हूं. लेकिन, मेरे पहले के कमिटमेंट्स हैं. वो अब इस मूवी को रिलीज कर रहे हैं. ये शानदार मूवी है. ये मेरा लॉस है. लेकिन ठीक है.'

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फ्यूचर में जरूर करेंगे काम

अनिल कपूर ने उम्मीद जताई कि वो फ्यूचर में आदित्य धर के साथ काम जरूर करेंगे. एक्टर ने कहा कि 'ये उनके साथ भी हो सकता है. कोई दूसरा फिल्म मेकर हो सकता है जिसने अभी-अभी कोई फिल्म बनाई और वो बड़ी ब्लॉकबस्टर निकल गई. वो मुझे ऑफर दे दे और मैं आदित्य को पहले से कमिटमेंट दे चुका हूं. अगर मैं उनकी फिल्म कर लूं और डेट्स कैंसिल कर दूं तो ये पूरी तरह से अनप्रोफेशनल होगा. उम्मीद है कि फ्यूचर में एक साथ काम करेंगे.' आपको बता दें, 'धुरंधर 2' फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघर में रिलीज होगी. इसमें रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन हैं. वहीं, अनिल कपूर की बात करें तो ये हाल ही में 'सूबेदार' में नजर आए हैं जो प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई है.