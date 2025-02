'सीरियल किसर..' उदित नारायण का एक और VIDEO वायरल, घुटनों पर बैठकर किया महिला को KISS; यूजर्स ने कसा तंज

Udit Narayan Another Viral Video: बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण एक बार फिर विवादों में घिर चुके हैं. हाल ही में उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बार फिर एक महिला फैन को स्टेज पर किस करते नजर आ रहे हैं. ये वीडियो उनके किसी स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ महिला फैंस स्टेज के पास आकर उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थीं. इसी दौरान उदित नारायण घुटनों के बल बैठकर फैंस से हाथ मिलाते हैं.

इसके बाद वो सेल्फी लेते हुए एक महिला फैन को किस कर लेते हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद यूजर्स उनकी खूब आलोचना कर रहे हैं. इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने तो उनको ‘सीरियल किसर..’ तक का टैग दे दिया है. कुछ पहले पहले भी सोशल मीडिया पर उनका एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसनें उनकी परफॉर्मेंस के दौरान उनकी कुछ फीमेल फैंस उनके साथ सेल्फी लेने के लिए स्टेज के पास गई थी और उनके साथ सेल्फी लेने के दौरान सिंगर ने उनको होंठों पर किस किया था.

Renowned playback singer #UditNarayan courted a massive controversy after his videos kissing female fans emerged online.

Following the controversy, several old videos of Udit Narayan from his concerts have gone viral on social media.

The old video, which emerged online amid the… pic.twitter.com/ZaOQs8udqA

— Hate Detector (@HateDetectors) February 6, 2025