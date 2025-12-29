690 करोड़ क्लब में ‘धुरंधर’…फिल्म की सफलता के बाद दीपिका पादुकोण के साथ एंजॉय करते दिखे रणवीर सिंह, फैन ने शेयर की न्यू योर्क वेकेशन की फोटो, मिनटों में हुईं वायरल!

Advertisement
Deepika Padukone And Ranveer Singh Vacation Photo Viral: 'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह फिल्म की सफलता के बाद अब न्यूयॉर्क में पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के संग वेकेशन का मनाते हुए दिखे. कपल की फोटोज सोशल मीडिया पर की तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 29, 2025, 06:24 AM IST
Deepika Padukone And Ranveer Singh Vacation Photo Viral:‘धुरंधर’ एक्टर रणवीर सिंह ने अपनी फिल्म से करोड़ों चाहने वालों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. एक्टर की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर अब भी लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए है. फिल्म इंडिया में अभी तक 690 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. वहीं इंटरनेशनल स्टेज पर भी 'धुरंधर' का जादू अभी भी बरकरार है. वहीं इस फिल्म की अपार सफलता के बाद रणवीर सिंह अपनी पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ वेकेशन मोड पर चले गए हैं. दरअसल, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण न्यूयॉर्क में वेकेशन एंजॉय करते नजर आए. इस कपल की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें वह क्रिसमस में फैंस के बीच दिखाई दे रहे हैं. 

 

फैन ने शेयर की कपल की फोटो
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की ये फोटोज एक फैन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की हैं. जिसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने फैंस के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. वहीं कपल अपने फैंस से चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ मिलते हुए नजर आए. जहां रणवीर सिंह ब्लैक आउटफिट में नजर आ रहे हैं तो, वहीं दीपिका पादुकोण व्हाइट आउटफिट में नजर आ रही हैं. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फोटोज शेयर करते हुए फैन ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, ‘न्यूयॉर्क में इस हीरे जैसे इंसान रणवीर सिंह से मुलाकात हुई. क्या जबरदस्त सरप्राइज और यादगार पल था.’

वर्कफ्रंट
‘धुरंधर’ एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फोटोज को देखकर लोगों ने उन्हें कई तरह का टैग भी दे रहे हैं. वहीं उनकी फोटोज देख एक यूजर ने लिखा, ‘दीपिका पादुकोण व्हाइट आउटफिट में प्यारी लग रही हैं.’ आपको बता दें कि जहां दीपिका पादुकोण जल्द ही शाहरुख खान के साथ 'किंग' फिल्म में नजर आएंगी।. तो वहीं दूसरी ओर रणवीर सिंह फिल्म साल 2026 में आलिया भट्ट के साथ फिल्म 'प्रलय' और 'धुरंधर 2' में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. 

 

