'7 डॉग्स' में सलमान-संजय को डायरेक्ट करने से पहले क्या किया? 'भारत' और 'धुरंधर' देखकर की तैयारी

सलमान खान और संजय दत्त के फैंस के लिए एक्शन से भरपूर फिल्म ‘7 डॉग्स’ बेहद खास होने वाली है. सऊदी अरब में बनी इस फिल्म में दोनों बॉलीवुड सितारे अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ये फिल्म पहले ही वेस्ट एशिया में रिलीज हो चुकी है और अब 21 अगस्त को इंडियन थिएटर में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म का निर्देशन आदिल अल अरबी और बिलाल फल्लाह ने किया है. ये दोनों निर्देशक हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में अपने काम के लिए काफी फेमस हैं. ‘7 डॉग्स’ में उन्होंने ऐसा एक्शन सीन करने की कोशिश की है, जो ऑडियंस को स्टोरी के साथ-साथ स्क्रीन पर होने वाली हर हलचल का हिस्सा महसूस कराए.