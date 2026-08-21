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'7 डॉग्स' में सलमान-संजय को डायरेक्ट करने से पहले क्या किया? 'भारत' और 'धुरंधर' देखकर की तैयारी

7 Dogs: फिल्म '7 डॉग्स’ को लेकर हाल ही में निर्देशकों ने दावा किया है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि उनका मकसद ऑडियंस को ऐसा एक्सपीरियंस देना है. वहीं इस फिल्म में उन्होंने कैसे सलमान खान और संजय दत्त को कास्ट करने की प्लानिंग इसका भी खुलासा किया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 21, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:06 PM IST
'7 डॉग्स' में सलमान-संजय को डायरेक्ट करने से पहले क्या किया? 'भारत' और 'धुरंधर' देखकर की तैयारी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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