'7 डॉग्स' में सलमान-संजय को डायरेक्ट करने से पहले क्या किया? 'भारत' और 'धुरंधर' देखकर की तैयारी

सलमान खान और संजय दत्त के फैंस के लिए एक्शन से भरपूर फिल्म ‘7 डॉग्स’ बेहद खास होने वाली है. सऊदी अरब में बनी इस फिल्म में दोनों बॉलीवुड सितारे अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ये फिल्म पहले ही वेस्ट एशिया में रिलीज हो चुकी है और अब 21 अगस्त को इंडियन थिएटर में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म का निर्देशन आदिल अल अरबी और बिलाल फल्लाह ने किया है. ये दोनों निर्देशक हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में अपने काम के लिए काफी फेमस हैं. ‘7 डॉग्स’ में उन्होंने ऐसा एक्शन सीन करने की कोशिश की है, जो ऑडियंस को स्टोरी के साथ-साथ स्क्रीन पर होने वाली हर हलचल का हिस्सा महसूस कराए.
सलमान खान और संजय दत्त जैसे कलाकारों के साथ काम करना किसी भी निर्देशक के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है. इसीलिए, आदिल अल अरबी और बिलाल फल्लाह ने शूटिंग शुरू करने से पहले दोनों कलाकारों की फिल्मों को करीब से समझने की कोशिश की और एक मजबूत प्लानिंग की.
आदिल ने एक इंटरव्यू में बताया, 'हमें हिस्ट्री काफी पसंद है. हमने सलमान खान स्टारर फिल्म 'भारत' देखी, जिसे देखना काफी दिलचस्प था. हमने संजय किस तरह की फिल्में करते हैं, ये समझने के लिए 'धुरंधर' भी देखना शुरू किया. हमने अभी तक इसका दूसरा भाग नहीं देखा है, लेकिन हम जल्द ही इसे देखने की प्लानिंग बना रहे हैं.' दोनों निर्देशकों के लिए ये सिर्फ दो बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका नहीं था, बल्कि इंडियन सिनेमा की दो अलग-अलग जनरेशन की स्टार पावर को करीब से देखने का एक्सपीरियंस भी था.'
सलमान खान और संजय दत्त की पॉपुलैरिटी से निर्देशक पहले से परिचित थे, लेकिन उनके साथ काम करने के बाद उन्हें दोनों की असली ताकत का अंदाजा और बेहतर तरीके से हुआ. आदिल ने दोनों कलाकारों की तुलना विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस से करते हुए कहा, 'ये विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस के बराबर फिल्मोग्राफी होने जैसा है. उनके पास अपार एक्सपीरियंस है. सिनेमा उनके लिए सांस लेता है.'
उन्होंने आगे कहा, 'ये उनके खून में है. जब वो सेट पर आते हैं, तो वो लियोनेल मेस्सी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ियों की तरह होते हैं. वो स्क्रिप्ट से परे जाकर भी हमें प्लानिंग करने में मदद कर रहे थे. वो खुद फिल्म निर्माता थे.' यानी दोनों कलाकार सिर्फ कैमरे के सामने अपनी लाइनें बोलने तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने किरदारों और एक्शन को बेहतर बनाने में निर्देशकों के साथ मिलकर काम किया.
‘7 डॉग्स’ की सबसे दिलचस्प बातों में से एक इसकी शूटिंग लोकेशन भी है. फिल्म की पूरी शूटिंग सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई. ऐसे में मुंबई का माहौल पर्दे पर विश्वसनीय तरीके से दिखाना फिल्म की टीम के सामने बड़ी चुनौती थी. मुंबई के हिस्सों को असलियत दिखाने के लिए मेकर्स ने खास तकनीक का सहारा लिया. फिल्म के कई सीन्स को 360 डिग्री कैमरे से शूट किया गया. ये तरीका आम फिल्मों की शूटिंग से काफी अलग और मुश्किल था.
बिलाल फल्लाह ने इस तकनीक के बारे में बताया, 'ये आपके चारों ओर की हर चीज को शूट करता है. कई बार तो हम खुद भी शॉट में आ जाते थे. ये समझना मुश्किल था कि ये कैसे काम करेगा, क्योंकि इसमें दिमाग को ढालना पड़ता है. आम तौर पर, आप एक तरफ से शूट करते हैं और फिर स्टंट जोड़ते हैं. लेकिन 360 डिग्री कैमरे की वजह से, एक्टर्स को एक साथ एक्टिंग और स्टंट करने पड़े. ये निर्देशकों और एक्टर्स दोनों के लिए एक चुनौती थी. साथ ही, हमारे निर्माता, साइरस पटेल, जो मुंबई और इंडिया से हैं, ने ये सुनिश्चित किया कि मुंबई के सीन बिल्कुल असली लगें.'
‘7 डॉग्स’ को लेकर निर्देशकों का दावा है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्शन फिल्म नहीं है. उनका मकसद ऑडियंस को ऐसा एक्सपीरियंस देना है, जिसमें कहानी, किरदार और एक्शन तीनों एक साथ असर छोड़ें. अपनी बात खत्म करते हुए आदिल अल अरबी और बिलाल फल्लाह ने कहा, 'ये फिल्म एक सिनेमाई एक्सपीरियंस है. इसमें मौलिक एक्शन है. दरअसल, हमारे दोनों इंडियन स्टार्स ने सभी स्टंट खुद किए हैं.'