Prime Video पर रिलीज हुई एक धमाकेदार वेब सीरीज, 7 एपिसोड में मिलेगा शिक्षा + कॉमेडी का जबरदस्त तड़का; देखने में खूब आएगा मजा

सीरीज: आदर्श बाल विद्यालय
डायरेक्टर: बिस्वपति सरकार और समीर सक्सेना
स्टार कास्ट: के के मेनन, अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया और अभिमन्यु सिंह
एपिसोड: 7
स्टार: 4
आजकल ओटीटी पर मारधाड़ और सस्पेंस का बोलबाला है. ऐसे में प्यार और रिश्तों से जुड़ी कहानियां मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है. लेकिन हाल ही में आई एक नई हिंदी सीरीज ने रिलीज होते ही लोगों का दिल जीत लिया. ये सीरीज इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में बनी हुई है. इसकी सबसे खास बात ये है कि इसकी कहानी बहुत ही सिंपल और रियल लगती है. इसे देखते समय हर इंसान को लगता है कि ये तो उसके अपने घर या आसपास की ही कहानी है. दिनभर की भागदौड़ के बाद अगर आप कुछ हल्का-फुल्का देखना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
खास बात ये है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं, जिसे काफी अच्छी रिव्यू भी मिल रहे हैं. आजकल लोग सिर्फ टाइमपास के लिए एंटरटेनमेंट नहीं चाहते, बल्कि ऐसा कुछ देखना पसंद करते हैं, जिसमें हंसी-मजाक के साथ थोड़ा इमोशन और कोई अच्छा मैसेज भी छुपा हो. इसी वजह से ये नई सीरीज लोगों का खूब पसंद आ रही है. इसमें कोई थ्रिलर या सस्पेंस नहीं है. इसके सिंपल किरदार और उनकी आपसी बातचीत ही इस शो की असली जान है, जिसे क्रिटिक्स ने भी काफी अच्छा रिव्यू दिया है. इस मजेदार कॉमेडी-ड्रामा सीरीज का नाम ‘आदर्श बाल विद्यालय’ है.
ये कहानी दिल्ली के बाहरी इलाके में बसे एक बदहाल सरकारी स्कूल की है. स्कूल का माहौल काफी खराब रहता है. तभी वहां का एक आरामपसंद प्रिंसिपल अपने किसी पर्सनल प्रॉफिट के चक्कर में स्कूल की हालत बदलने का फैसला करता है. इसी दौरान प्रिंसिपल और उसके साथियों को कई खट्टे-मीठे और मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता है. ये सीरीज हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमियों को भरपूर कॉमेडी और ड्रामे के साथ बयां करती है. मजेदार ट्विस्ट भरपूर ये सीरीज लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट करती है और बिना किसी भारी-भरकम ज्ञान के समाज को एक जरूरी मैसेज देने का काम करती है.
हिमांक गौर के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज को बिस्वपति सरकार और समीर सक्सेना ने मिलकर बनाया है. सीरीज की सबसे बड़ी ताकत केके मेनन हैं, जिनकी कॉमिक टाइमिंग और शानदार एक्टिंग की लोग दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं. उनके अलावा सीरीज में कई बेहतरीन कलाकार नजर आ रही हैं, जिनमें अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया, प्रसन्ना बिष्ट, अभिमन्यु सिंह, देवन भोजानी, अजीतेश गुप्ता, अन्नपूर्णा सोनी और प्राची शाह शामिल हैं. इन सभी एक्टर्स ने मिलकर कहानी को काफी मजेदार बनाया. कुल मिलाकर, ये स्टारकास्ट और मेकर्स की एक बढ़िया टीम है, जो लोगों को स्क्रीन से बांधे रखती है.
24 जुलाई को प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई इस मजेदार कॉमेडी ड्रामा सीरीज में टोटल 7 एपिसोड शामिल हैं, जिनको एक साथ स्ट्रीम किया गया है. क्रिटिक्स के साथ-साथ ओटीटी लवर्ल और आम ऑडियंस की ओर से इस सीरीज को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. खासकर स्कूल का वो जाना-पहचाना माहौल और कलाकारों की नेचुरल एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आ रही है. अगर आप कुछ हल्का-फुल्का और मजेदार देखना चाहते हैं, तो ये सीरीज वीकेंड पर देखने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकती है. आप इस सीरीज को एक दिन में आराम से देखकर खत्म कर सकते हैं और अपना रिव्यू भी दे सकते हैं.
रिलीज के शुरुआती दिनों में किसी भी सीरीज या फिल्म की रेटिंग्स में थोड़ा फेरबदल होना बहुत आम बात है. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हर दिन नए लोग इसे देखकर अपनी-अपनी पसंद शेयर करते हैं. अच्छी बात ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर आते ही इसे लोगों का काफी प्यार मिल रहा है. ये सीरी 24 जुलाई से हिंदी में दुनिया भर में स्ट्रीम हो रही है. अगर कुल मिलाकर कहें, तो ये एक बहुत ही सिंपल और दिल को छू लेने वाली कॉमेडी-ड्रामा सीरीज है. अगर आप कुछ हल्का-फुल्का और मजेदार देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए.