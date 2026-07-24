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Prime Video पर रिलीज हुई एक धमाकेदार वेब सीरीज, 7 एपिसोड में मिलेगा शिक्षा + कॉमेडी का जबरदस्त तड़का; देखने में खूब आएगा मजा

Adarsh Baal Vidyalaya Review: अगर आप इस वीकेंड कुछ अच्छा और नया देखने का मन बना रहे हैं तो हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एक नई वेब सीरीज ने दस्तक दी है, जिसे क्रिटिक्स का भी काफी अच्छा रिव्यू मिला है. केके मेनन और अर्चना पूरन सिंह की ये सीरीज हंसी, इमोशन और सरकारी स्कूल की कड़वी-मीठी सच्चाई को बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश करती है, जो आपके लिए मनोरंजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 24, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:05 AM IST
Prime Video पर रिलीज हुई एक धमाकेदार वेब सीरीज, 7 एपिसोड में मिलेगा शिक्षा + कॉमेडी का जबरदस्त तड़का; देखने में खूब आएगा मजा
Image Credit: Adarsh Baal Vidyalaya Review

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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