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Hindi Newsबॉलीवुड7 एपिसोड में नजर आएगी स्टूडेंट्स के दर्द और संघर्ष की कहानी, इस दिन होगी OTT पर रिलीज

7 एपिसोड में नजर आएगी स्टूडेंट्स के दर्द और संघर्ष की कहानी, इस दिन होगी OTT पर रिलीज

Exam OTT Release Date: नई सस्पेंस सीरीज ‘एग्जाम’ की हाल ही में रिलीज डेट का ऐलान हुआ है. यह जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक देने वाली है. इस सीरीज की कहानी स्टूडेंट्स के इमोशन और संघर्षों को सच्चाई से दिखाएगी. आइए आपको सीरीज की कहानी और स्टार कास्ट के बारे में बताते हैं-

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 27, 2026, 11:10 PM IST
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7 एपिसोड में नजर आएगी स्टूडेंट्स के दर्द और संघर्ष की कहानी, इस दिन होगी OTT पर रिलीज

Exam OTT Release Date: आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाएं सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि युवाओं के संघर्षों और भविष्य की उम्मीदों से भी जुड़ चुकी हैं. लाखों स्टूडेंट अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन इस बीच उन्हें काफी तनाव, डर और समाज की उम्मीदों का भारी बोझ उठाना पड़ता है. इसी मुद्दे को लेकर एक नई तमिल वेब सीरीज 'एग्जाम' दर्शकों के सामने आने वाली है. यह सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. यह एक सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर सीरीज है, जिसमें कुल 7 एपिसोड होंगे. अच्छी बात यह है कि यह सीरीज सिर्फ तमिल में ही नहीं, बल्कि हिंदी, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज होगी.

सीरीज की रिलीज डेट का ऐलान

अगर आपको सस्पेंस वाली कहानियां पसंद हैं, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते. इसकी रिलीज डेट को प्राइम वीडियो ने कन्फर्म किया है. प्राइम वीडियो ने बताया कि यह सीरीज 15 मई को भारत सहित दुनिया के 240 से ज्यादा देशों में एक साथ स्ट्रीम होगी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या है सीरीज की कहानी?

जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह कहानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षाओं) के दबाव के बारे में है. हम सब जानते हैं कि परीक्षा के नाम से ही अच्छे-अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं. यह सीरीज दिखाएगी कि जब सफलता का जुनून और सिस्टम का अन्याय किसी को हद से पार ले जाता है, तो इंसान क्या-क्या फैसले लेने पर मजबूर हो जाता है. इसमें आपको एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलेगी, जो हार मानने के बजाय सिस्टम से लड़ने का फैसला करती है.

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सीरीज की स्टार कास्ट

इस सीरीज को पुष्कर और गायत्री ने प्रोड्यूस किया है, जो इससे पहले 'सुजल' और 'वदंधी' जैसी सुपरहिट सीरीज दे चुके हैं. इसे नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले डायरेक्टर ए. सरकुनम ने बनाया है. वहीं एक्टिंग की बात करें तो इसमें दुशारा विजयन और अदिति बालन मुख्य लीड रोल में हैं, जबकि अब्बास भी सीरीज में एक खास किरदार में नजर आएंगे.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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