/OTT पर आया नया तूफान! पहले ही हफ्ते में रिकॉर्ड टूटे, बड़ी-बड़ी सीरीज रह गईं पीछे; हर कोई देख रहा है ये 7 एपिसोड वाली सीरीज

कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस बार कुछ ऐसे कंटेंट देखने को मिल रहे हैं, जिसकी कहानी आम लोगों की जिंदगी के आसपास घूमती है. वहीं हाल ही में प्राइम वीडियो पर एक नई सोशल सटायर वेब सीरीज ने रिलीज होते ही ऐसा धमाका किया कि कई पॉपुलर और बड़े बजट की सीरीज इसकी रफ्तार के आगे फीकी पड़ गईं. पहले ही हफ्ते में लाखों लोगों ने इसे देखा. इस सीरीज की सोशल मीडिया से लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक हर तरफ तारीफ हो रही है. वहीं व्यूअरशिप के नंबर्स ने भी साफ कर दिया कि लोगों को सिर्फ एक बड़े स्टार पावर ही नहीं, बल्कि दमदार कहानी और एंटरटेनमेंट का सही डोज भी चाहिए.
तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हुए बताते हैं इस ट्रेंडिंग सीरीज का नाम. आज हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि के के मेनन स्टारर 'आदर्श बाल विद्यालय'है. इस सीरीज में के के मेनन के साथ अर्चना पूरन सिंह भी नजर आ रही हैं.
इस सोशल सटायर सीरीज 'आदर्श बाल विद्यालय' ने प्राइम वीडियो पर रिलीज होते ही रिकॉर्ड बना दिया. ऑरमैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीरीज ने अपने डेब्यू वीक में ही करीब 4.5 मिलियन यानी 45 लाख व्यूज हासिल कर लिए. इसी के साथ ये 2026 में किसी भी नॉन-नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई सबसे बड़ी डेब्यू व्यूअरशिप वाली वेब सीरीज बन गई है. वहीं ओवरऑल डेब्यू की बात करें, तो ये सिर्फ नेटफ्लिक्स की 'तस्करी' से पीछे है और दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाने में सफल रही है.
सीरीज'आदर्श बाल विद्यालय' 20 से 26 जुलाई 2026 तक इंडिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बन गई थी. इसने 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' और 'प्रीतम एंड पेड्रो' के 4.5 मिलियन व्यूज की बराबरी की, जबकि पॉपुलर फ्रेंचाइजी 'एस्पिरेंट्स सीजन 3' को भी पीछे छोड़ दिया है.
'अब होगा हिसाब' को 4 मिलियन व्यूज
'चिरैया' को 3.8 मिलियन व्यूज
'मटका किंग' को 3.4 मिलियन व्यूज
'कप्तान' को 3 मिलियन व्यूज
'संकल्प' को 3 मिलियन व्यूज
इन नंबर्स से ये साफ है कि ऑडियंस ने इस बार एक अलग तरह की कहानी को ज्यादा पसंद किया है, जिसमें उन्हें एंटरटेनमेंट के साथ-साथ समाज का कड़वा सच भी बेहतरीन तड़के के साथ देखने को मिला. वहीं इस सीरीज को आईएमडीबी पर 8.3 रेटिंग दी गई है.
सीरीज की कहानी एक गांव के सरकारी स्कूल के आसपास घूमती है, जहां बच्चों का मन पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स और अतरंगी शरारतों में लगता है. वहीं स्कूल के हेडमास्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं. लेकिन उनकी जिंदगी तब एक नया मोड़ लेती है, जब उन्हें पता चलता है कि अगर इस बार 10वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, तो उन्हें पत्नी के साथ विदेश घूमने का मौका मिल पाएगा.
फिर क्या होना था, हेडमास्टर ने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं. हालांकि, स्कूल की कमी, व्यवस्था की खामियां और स्कूल में रोजाना होने वाली परेशानियां उनके सामने बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो जाती हैं. लेकिन इस आम कहानी को कॉमेडी, फीलिंग्स और सोशल एंगल से इस तरीके से पेश किया गया है कि लोगों के लिए ये पूरी तरह से पैसा वसूल कंटेंट है.
'आदर्श बाल विद्यालय' में केके मेनन और अर्चना पूरन सिंह के अलावा नवीन कस्तूरिया, अभिमन्यु सिंह, देवेन भोजानी और प्रसन्ना बिष्ट जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं. इन कलाकारों की शानदार एक्टिंग, बैलेंस स्टोरी और समाज पर हल्के-फुल्के अंदाज में जोक्स करती कहानी ने लोगों को शुरुआत से आखिर तक बांधे रखा है.