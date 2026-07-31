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OTT पर आया नया तूफान! पहले ही हफ्ते में रिकॉर्ड टूटे, बड़ी-बड़ी सीरीज रह गईं पीछे; हर कोई देख रहा है ये 7 एपिसोड वाली सीरीज

OTT Prime Video Trending Series: साल 2026 में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जो पहले से कई ज्यादा दिलचस्प हो चुका है. हर हफ्ते नई वेब सीरीज, नया कंटेंट और नई फिल्में रिलीज हो रही हैं. लेकिन हाल ही में एक ऐसी वेब सीरीज रिलीज हुई, जिसने पूरे प्राइम वीडियो पर हंगामा मचा दिया और आईएमडीबी पर 8.3 की रेटिंग हासिल कर ली.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 31, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:29 PM IST
OTT पर आया नया तूफान! पहले ही हफ्ते में रिकॉर्ड टूटे, बड़ी-बड़ी सीरीज रह गईं पीछे; हर कोई देख रहा है ये 7 एपिसोड वाली सीरीज

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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