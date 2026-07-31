/OTT पर आया नया तूफान! पहले ही हफ्ते में रिकॉर्ड टूटे, बड़ी-बड़ी सीरीज रह गईं पीछे; हर कोई देख रहा है ये 7 एपिसोड वाली सीरीज

कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस बार कुछ ऐसे कंटेंट देखने को मिल रहे हैं, जिसकी कहानी आम लोगों की जिंदगी के आसपास घूमती है. वहीं हाल ही में प्राइम वीडियो पर एक नई सोशल सटायर वेब सीरीज ने रिलीज होते ही ऐसा धमाका किया कि कई पॉपुलर और बड़े बजट की सीरीज इसकी रफ्तार के आगे फीकी पड़ गईं. पहले ही हफ्ते में लाखों लोगों ने इसे देखा. इस सीरीज की सोशल मीडिया से लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक हर तरफ तारीफ हो रही है. वहीं व्यूअरशिप के नंबर्स ने भी साफ कर दिया कि लोगों को सिर्फ एक बड़े स्टार पावर ही नहीं, बल्कि दमदार कहानी और एंटरटेनमेंट का सही डोज भी चाहिए.