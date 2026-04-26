15 साल पुरानी वो फिल्म … अन्नू कपूर संग इंटीमेट सीन से प्रियंका चोपड़ा ने किया इनकार, एक्टर बोले- ‘वो करतीं अगर मैं…’

दिग्गज कलाकार अन्नू कपूर अपने बेबाक अंदाज और साफ-साफ बात रखने के लिए जाने जाते हैं. लेकिन कभी-कभी जल्दबाजी में वो अपनी बातों को सही ढंग से लोगों के बीच पहुंचा नहीं पाते हैं, जिसके चलते वो विवादों का हिस्सा बन जाते हैं. कुछ समय पहले ही उन्होंने एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की बॉडी पर रिमार्क करते हुए ‘धूधिया बदन’ कहा था, जिसके बाद लोगों ने उन्हें इंटरनेट पर जमकर ट्रोल किया था. वहीं महीनों बाद, हाल ही में उन्होंने अपने इस कमेंट पर सफाई देते हुए एक्ट्रेस से माफी मांगने तक की बात कही. लेकिन इसी दौरान 15 साल पुरानी एक और कॉन्ट्रोवर्सी में वो फंस गए.

साल 2011 में अन्नू कपूर और प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म ‘सात खून माफ में’ साथ में काम किया था. ये फिल्म रिलीज होते ही विवाद का हिस्सा बन गई थी. फिल्म में प्रियंका सात लोगों के साथ रोमांस करती हुई नजर आती हैं, इस दौरान वो कई कलाकारों के साथ काम करती हैं, जिसमें से ही एक अन्नू कपूर भी थे.

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अन्नू कपूर का विवादित बयान

फिल्म ‘सात खून माफ’ में प्रियंका चोपड़ा और अन्नू कपूर के बीच इंटीमेट सीन थे, जिसे दोनों ने बड़ी ही प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन पर पेश किया. लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद अन्नू कपूर ने कहा, ‘प्रियंका मुझे किस करने से पहले झिझक रही थीं क्योंकि मैं हीरो नहीं था.’ उनके इस बयान पर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई. वहीं अब 15 साल बाद उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई पेश की है, जिसने फिर से इस दबे मुद्दे को जिंदा कर दिया है.

मैं हीरो नहीं था शायद इसलिए…

अन्नू कपूर ने इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात करते हुए कहा, ‘तो क्या ही करता, ‘मेरे लुक्स से ज्यादा दिक्कत यही थी कि मैं हीरो नहीं था. मुझे नहीं पता. जब हमने साथ में विशाल भारद्वाज की फिल्म ‘सात खून माफ’ में काम किया, तो उस समय सभी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि प्रियंका आपको किस करने से मना कर रही थीं, तो मैंने उनकी बातों पर कहा, ये उनकी मर्जी है.’ एक्टर ने बताया की सभी बार-बार उनसे ये सवाल पूछ रहे थे, ‘तो मैंने तंग आकर कह दिया.’

सीन हटाने का दिया था सजेशन

अन्नू ने इस मुद्दे पर बात करते हुए आगे कहा, ‘वो सभी मुझे प्रवोक कर रहे थे, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया तो मैंने गुस्से में आकर बोल दिया कि वो करतीं, अगर मैं स्टार होता तो.’ एक्टर ने इस विवाद के पीछे की सच्चाई को बताया कि प्रियंका झिझक रही थी और उस समय उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की. उन्होंने आगे कहा, ‘विशाल ने मुझे बताया कि वो झिझक रही है, तो मैंने कहा, हां सेंस तो बनता है. मैंने खुद से सीन को हटाने की राय भी दी. लेकिन विशाल ने मना कर दिया. एक्टर कैमरे से सामने अनकम्फर्टेबल नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमने प्रोफेशनली किया.’

आपको बता दें कि अन्नू के इस बयान पर प्रियंका चोपड़ा ने उस समय रिएक्ट करते हुए कहा, उन्हें बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया था कि इस बात को लेकर पब्लिक में कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, अन्नू कपूर के अलावा, नील नितिन मुकेश, इरफान खान और नसीरुद्दीन शाह नजर आए थे.