श्रीदेवी की मौत के 7 साल बाद हुआ प्रॉपर्टी पर विवाद, फार्म हाउस पर दावा ठोक रहे 3 लोग, बोनी कपूर ने खटखटाया कानून का दरवाजा

Sridevi Property Dispute: बॉलीवुड दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की चेन्नई वाली प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है. इस फार्म हाउस पर तीन लोग मालिकाना हर का दावा कर रहे हैं. इसे लेकर हाल ही में बोनी कपूर ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की.
Sridevi Property Dispute: बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर अपनी पत्नी और दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के चेन्नई वाले फार्म हाउस को लेकर विवाद मच गया है. इस मामले को लेकर अब बोनी कपूर ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बोनी कपूर ने बताया कि तीन लोग चेन्नई वाले इस फार्म हाउस पर गैर कानूनी तौर पर दावेदारी जता रहे हैं.
क्या है पूरा मामला?
फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी ने साल 1988 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी. तब से उनका परिवार इस प्रॉपर्टी को फार्म हाउस के तौर पर इस्तेमाल कर रही है. य फार्म हाउस लोगों के लिए Airbnb रेंट के लिए भी अवेलेबल रहा है. आइए आपको बताते है कि आखिर एक्ट्रेस श्रीदेवी की प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवाद का पूरा क्या मामला है.
द हिंदू की रिपोर्ट की मानें तो बोनी कपूर ने बताया कि एक्ट्रेस श्रीदेवी ने साल 1988 में 19 अप्रैल को एमसी संबंदा मुदलियार से ये प्रॉपर्टी खरीदी थी. एमसी संबंदा मुदलियार के तीन बेटे और दो बेटियां थीं और साल 1960, फरवरी में परिवार ने इस प्रॉपर्टी को उनके बीच बांटने का फैसला किया था. इस दौरान श्रीदेवी ने इसे खरीद लिया था. लेकिन अब एमसी संबंदा मुदलियार के एक बेटे की दूसरी पत्नी हैं और उसकी शादी साल 1975 में हुई थी और उनकी पहली पत्नी का निधन साल 1999 में हुआ था.
बोनी कपूर ने इन तीनों दावेदारों को लीगल ओनरशिप सर्टिफिकेट देने को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कोर्ट में फ्रॉड का दावा करते हुए कोर्ट से इन सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की है और संपत्ति ट्रांसफर पर तुरंत रोक लगाने की अपील की है. फिल्म प्रोड्यूसर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने ताबरम तालुका तहसीलदार को 4 हफ्तों के अंदर फैसला लेने का आदेश दिया है.
