7 साल पुरानी सीरीज ने OTT पर किया राज… कम बजट से दुनिया भर में कमाए करोड़ों, अनोखी शक्तियां के साथ फिर से कर रही कमबैक, जल्द आएगा पांचवां सीजन

साल 2019 में सीरीज The Boys रिलीज हुई थी, जिसे ग्लोबल ऑडियंस के साथ-साथ भारतीय दर्शकों ने भी खूब पसंद किया था. सुपरहीरो जॉनर पर डार्क और सटायरिकल नजरिया पेश करने वाली इस सीरीज ने हर सीजन के साथ अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई है, जिसके लिए लोग आज भी एक्साइटेड रहते हैं. वहीं अब इस सीरीज के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, खबरों के मुताबिक, सीरीज The Boys का पांचवां सीजन जल्द ही रिलीज हो सकता है.

ये सीजन दर्शकों के लिए इसलिए खास हैं क्योंकि इसे शो का फाइनल पार्ट बताया जा रहा है, जिससे लोगों के बीच इस सीरीज को लेकर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है.

सीजन 4 के बारे में

सीरीज The Boys के पिछले सीजन यानी Season 4 की कहानी ने दर्शकों को कई चौंकाने वाले मोड़ दिए. ये कहानी में होमलैंडर और उसकी बढ़ती ताकत के इर्द-गिर्द घूमती रहती है, जो अब खुलेआम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगा है. वहीं विली बुच्टर अपनी हेल्थ और कम समय के बावजूद सूट्स के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखता है. सीजन 4 में पॉलिटिक्स, पावर और मीडिया से पड़ने वाले असर को गहराई से दिखाया गया, जिसने इसे पहले से ज्यादा इंटेंस बना दिया.

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सीरीज की कास्ट

सीरीज के कलाकारों की बात करें, तो इसमें कार्ल अर्बन (बिली बुचर), एंटनी स्टार (होमलैंडर), एरिन मोरिआर्टी (स्टारलाइट) और जैक क्वेड (ह्यूई) जैसे स्टार्स शामिल हैं. इन एक्टर्स ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से इस शो को एक अलग पहचान दिलाई है.

The Boys Season 5

The Boys Season 5 से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं, जिसका प्रीमियर 8 अप्रैल, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा. सीजन की शुरुआत दो एपिसोड के साथ होगी, जिसके बाद हर हफ्ते इसके नए एपिसोड रिलीज किए जाएंगे. इस फाइनल सीजन में आठ एपिसोड होंगे, जो 20 मई, 2026 को टेलीकास्ट होगा.