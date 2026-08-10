7 साल पहले आई मर्डर मिस्ट्री फिल्म...जिसमें 9 साल के साइको किलर ने रची खूनी साजिश; रोंगटे खड़े कर देगी 90 मिनट की कहानी

आज हम आपको जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, वो साल 2019 की आई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री है. इसकी कहानी ऐसी है कि आप चौंक जाएंगे. वहीं, अगर आपने देखना शुरू कर दिया तो आखिर तक देखे बिना उठ नहीं पाएंगे. दमदार आईएमडीबी रेटिंग वाली फिल्म का नाम है 'बरोट हाउस'.
7 साल पहले आई 90 मिनट की इस फिल्म में अमित साध और मंजरी फडणीस लीड रोल नजर हैं. फिल्म में दोनों पति-पत्नी के किरदार में हैं, जो अपने बेटे और 3 बेटियों के साथ रहते हैं. इसमें एक परिवार की कहानी को दिखाया है, की जब एक बार भरोसा और इनसिक्योरिटी आती है तो जिंदगी डरावनी हो जाती है. कभी कभी छोटी-छोटी घटनाओं को इग्नोर करना बाद में भारी पड़ जाता है.
वहीं, फिर एक ऐसा खौफनाक सच सामने आता है, जो सबको झकझोर कर रख देता है. इस फिल्म की कहानी भू कुछ ऐसी ही है. जब फिल्म आई थी, तब कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इसकी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है. हालांकि, इस बारे में किसी ने भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. बरोट हाउस का डायरेक्शन बग्स भार्गव कृष्णा ने किया है.
फिल्म रिलीज को बाद ओटीटी पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. अब ये फिल्म यूट्यूब पर भी मौजूद है. कहानी की शुरुआत में एक हंसता -खेलता परिवार दिखाया जाता है. लेकिन तभी परिवार पर किसी की नजर लगती है और अमित बरोट की बेटी की हत्या हो जाती है. उनका शव श्मशान घाट में मिलता है. यह घटना पूरे परिवार को झकझोर कर रख देती है. फिर कुछ ही समय बाद अमित की दूसरी बेटी की भी घर में ही लाश मिलती है. तब किसी को समझ नहीं आता की आखिर हो क्या रहा है.
मामला और तब बिगड़ जाता है, जब अमित के पड़ोस में रहने वाले एंथनी के बच्चे की भी हत्या हो जाती है. तब पुलिस की शक की सुई अमित बरोट पर रूकती है. लेकिन पुलिस पूछताछ करने के लिए अमित के घर जाती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है.
तभी कुछ ऐसा होता है कि पिता को अपने 9 साल के बेटे पर शक शुरू हो जाता है. यही से फिल्म में और भी कई नए-नए ट्विस्ट और टर्न सामने आते हैं. सबसे डरावना है फिल्म का क्लाइमैक्स. IMDb पर फिल्म की रेटिंग 7.2 है. दर्शकों और क्रिटिक्स को भी फिल्म की कहानी खूब पसंद आई थी. सबसे ज्यादा इसमें अमित साध और आर्यन मेंघजी के एक्टिंग की तारीफ हुई.
रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट लगभग 3 करोड़ का है. ये फिल्म सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म को आप घर बैठे zee5 पर हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में देख सकते हैं. साथ ही ये फिल्म फ्री में यूट्यूब पर भी मौजूद है. ये फिल्म मिस्ट्री, इमोशन्स और डर का अच्छा एक्सपीरियंस देती है.