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फ्लॉप होते-होते हिट हो गई ये 2 घंटे 47 मिनट की फिल्म... 20 दिन में 50 करोड़ कमाकर किया कमाल; बॉक्स ऑफिस पर अचानक पलटी पूरी बाजी

Main Vaapas Aaunga Collection: हिंदी सिनेमा को कई रोमांटिक फिल्मों की सौगात देने वाले डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ ने बॉक्स ऑफिस पर वो करिश्मा कर दिखाया है, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. पहले हफ्ते फ्लॉप दिखने वाली इस फिल्म ने ऑडियंस के प्यार के दम पर अब थिएटर्स में तहलका मचा दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 02, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:53 AM IST
फ्लॉप होते-होते हिट हो गई ये 2 घंटे 47 मिनट की फिल्म... 20 दिन में 50 करोड़ कमाकर किया कमाल; बॉक्स ऑफिस पर अचानक पलटी पूरी बाजी
Image Credit: Main Vaapas Aaunga Collection Day 20 Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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