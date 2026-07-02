/फ्लॉप होते-होते हिट हो गई ये 2 घंटे 47 मिनट की फिल्म... 20 दिन में 50 करोड़ कमाकर किया कमाल; बॉक्स ऑफिस पर अचानक पलटी पूरी बाजी

इस फिल्म का टोटल बजट लगभग 70 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. आज के दौर में फिल्मों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ओटीटी राइट्स से भी आता है, इसलिए अगर कोई फिल्म थिएटर्स से अपने बजट का 65% हिस्सा निकाल लेती है, तो उसे हिट माना जाता है. इस हिसाब से ‘मैं वापस आऊंगा’ को हिट होने के लिए सिर्फ 45 करोड़ रुपये की जरूरत थी. फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर अपने 20 दिनों का सफर पूरा कर लिया है. इस दौरान इसका कुल नेट कलेक्शन 50.95 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. 45 करोड़ रुपये के टारगेट को पार करके अब यह फिल्म 51 करोड़ रुपये के करीब है. यही वजह है कि ट्रेड पंडित अब इसे बॉक्स ऑफिस पर एक क्लीन हिट मान रहे हैं.