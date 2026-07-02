/फ्लॉप होते-होते हिट हो गई ये 2 घंटे 47 मिनट की फिल्म... 20 दिन में 50 करोड़ कमाकर किया कमाल; बॉक्स ऑफिस पर अचानक पलटी पूरी बाजी

Main Vaapas Aaunga Collection Day 20: हिंदी सिनेमा को बेहतरीन रोमांटिक फिल्मों की सौगात देने वाले डायरेक्टर इम्तियाज अली एक बार फिर ऑडियंस के दिलों को छूने में कामयाब रहे हैं. उनकी नई फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ हर तरफ छाई हुई है. इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि इसमें कोई एक्शन या मसाला नहीं है. बावजूद इसके लोग इसे देखने के लिए थिएटर्स तक खिंचे चले आ रहे हैं. ये फिल्म भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द को पर्दे पर दिखाती है. ये एक ऐसी इमोशनल कहानी है, जो प्यार, अपनों से बिछड़ने और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के अहसास को बयां करती है.
फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और दिलजीत दोसांझ ने कमाल की एक्टिंग की है. नसीरुद्दीन शाह ने 95 साल के बुजुर्ग ईशर सिंह ग्रेवाल का रोल प्ले किया है, जो अपने पुराने दिनों और अधूरे प्यार की यादों में खोए रहते हैं. वहीं, दिलजीत दोसांझ उनके पोते निर्वैर के किरदार में बेहद शानदार लग रहे हैं. इन दोनों के अलावा फिल्म में शरवरी वाघ, वेदांग रैना, बानीता संधू, रजत कपूर, संजय सूरी और अंजना सुखानी जैसे शानदार कलाकारों ने भी बेहतरीन काम किया है. ये फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी और सभी कलाकारों का तालमेल ऑडियंस को खूब पसंद आ रहा है.
शुरुआत में फिल्म के कलेक्शन को देखकर ट्रेड एक्सपर्ट्स ने इसे फ्लॉप मान लिया था. पहले दिन इस फिल्म ने सिर्फ 1.15 करोड़ रुपये की बेहद सुस्त ओपनिंग की थी. नतीजा ये हुआ कि शुरुआती पूरे हफ्ते में फिल्म महज 12.25 करोड़ रुपये का ही बिजनेस कर पाई. लेकिन असली ट्विस्ट इसके बाद आया. जैसे-जैसे लोगों को कहानी पसंद आने लगी, सिनेमाघरों में भीड़ बढ़ने लगी. माउथ पब्लिसिटी के दम पर दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सब हैरान रह गए. दूसरे हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन अचानक 80% से भी ज्यादा बढ़ गया और इसने सीधे 22.55 करोड़ रुपये कूट डाले.
फ्लॉप की कगार पर खड़ी इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ अब बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो रही है. फिल्म की असली ताकत इसके तीसरे हफ्ते में देखने को मिल रही है, जहां कामकाजी दिनों में भी लोग इसे देखने जा रहे हैं. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, तीसरे हफ्ते के बुधवार को फिल्म ने 1.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जो लगभग सोमवार की कमाई यानी 1.50 करोड़ रुपये के बराबर है. मजेदार बात ये है कि तीसरे हफ्ते के शुरुआती 5 दिनों में ही फिल्म ने 16 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं, जो इसके पहले हफ्ते के कुल कलेक्शन से भी ज्यादा रहा.
इस फिल्म का टोटल बजट लगभग 70 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. आज के दौर में फिल्मों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ओटीटी राइट्स से भी आता है, इसलिए अगर कोई फिल्म थिएटर्स से अपने बजट का 65% हिस्सा निकाल लेती है, तो उसे हिट माना जाता है. इस हिसाब से ‘मैं वापस आऊंगा’ को हिट होने के लिए सिर्फ 45 करोड़ रुपये की जरूरत थी. फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर अपने 20 दिनों का सफर पूरा कर लिया है. इस दौरान इसका कुल नेट कलेक्शन 50.95 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. 45 करोड़ रुपये के टारगेट को पार करके अब यह फिल्म 51 करोड़ रुपये के करीब है. यही वजह है कि ट्रेड पंडित अब इसे बॉक्स ऑफिस पर एक क्लीन हिट मान रहे हैं.