70 साल के इस सितारे एक नहीं...कई निकले जबरा फैन, फिल्म हुई बैन तो 42 किलोमीटर चलकर लोग पहुंच रहे थिएटर

Thug Life Ban Fans Worried: किसी सुपरस्टार की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसकी फिल्म को देखने के लिए उसके फैंस कई किलोमीटर दूर चलकर जा रहे हैं. ये जिगरा फैन जिस स्टार के हैं उसका नाम कमल हासन है. कमल हासन की फिल्म को थिएटर में देखने के लिए उनके फैंस को कई किलोमीटर चलना पड़ रहा है. चलिए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं.

ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं

दरअसल, कर्नाटक में कमल हासन की फिल्म 'थग लाइफ' बैन हो गई है. जिसकी वजह उनका प्रमोशन के दौरान दिया गया एक बयान है. इस बयान में कहा था कि कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ है. जिसके बाद उनके बयान पर खूब बवाल मचा और उसके बाद कर्नाटक में फिल्म पर बैन लग गया. हालांकि एक्टर से माफी मांगने को कहा गया लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया.

Thuglife is banned in Karnataka, but no one can stop our love for Kamal Haasan. All the fans in Bangalore are gathered here in Hosur !"#KamalHaasan #KamalHaasan #Thuglife #ThugLifeFromToday #ThugLifeBlockbuster #Silambarasan #chinnaswamystadium pic.twitter.com/hCSSoQQT0t

— South Mix Media (@SouthMixMedia) June 5, 2025