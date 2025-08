'लंबे समय से इसका इंतजार था...' शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड मिलते ही कमल हासन ने दी बधाई, लिखा ये पोस्ट

Kamal Hassan Shah Rukh Khan: सुपरस्टार शाहरुख खान को उनके करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड शुक्रवार को मिला.अवॉर्ड का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो सोशल मीडिया पर एक्टर को हर कोई बधाई देने लगा. वहीं, अब एक्टर और राजनेता कमल हासन ने उन्हें बधाई दी और कहा कि वर्ल्ड सिनेमा पर उनका जो प्रभाव रहा है, उसे देखते हुए यह अवॉर्ड उन्हें बहुत देरी से मिला.

किंग खान को कमल हासन की बधाई

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- 'जवान के लिए नेशनल अवॉर्ड मिलने के लिए बधाई शाहरुख खान, इस पहचान की आपको लंबे समय से दरकार थी.जिस तरह से आपका विश्व सिनेमा में प्रभाव रहा है.'

Congratulations to @iamsrk on your National Award for Jawan, a recognition long overdue for your stellar impact on world cinema.

12th Fail was a masterpiece that moved me deeply. It dignified struggle and inspired millions. Congratulations Vidhu Vinod Chopra and @VikrantMassey…

— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) August 2, 2025