कटघरे में पहुंचा ताजमहल, 31 अक्टूबर को खुलेंगे अनसुने किस्से! परेश रावल की फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ का ट्रेलर आउट

The Taj Story Trailer: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस एक्टर परेश रावल हमेशा अपना शानदार एक्टिंग के जाने जाते है. उनकी एक्टिंग के लाखों फैंस हैं. परेश रावल ने अपनी एक्टिंग और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी से फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है. एक्टर जल्द ही फिल्म 'थामा' में नजर आने वाले है. इसी बीच एक्टर की एक और फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

ताजमहल मंदिर या मकबरा?

एक्टर परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' का ट्रेलर फैंस के लिए रिलीज हो गया है. इस फिल्म का परेश रावल के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें परेश गाइड विष्णु दास के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी दुनिया के सात अजूबों में से एक आगरा के ताज महल के असली इतिहास को ढूंढने की जंग के ईद-गिर्द घूमती नजर आती है.

जबरदस्त है परेश रावल का किरदार

परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' का 2 मिनट 58 सेकंड का ट्रेलर है. फिल्म में आपको परेश रावल, जाकिर हुसैन, बृजेन्द्र काला और नमित दास जैसे कई कलाकार नजर आएंगे. इस फिल्म को डायरेक्ट और लेखक तुषार अमरीश गोयल ही है. बता दें कि इस फिल्म की कहानी एक ऐसे गाइड की है, जिसे सालों से लोगों को ताजमहल की खूबसूरती का दीदार करवाता आ रहा है, लेकिन उसे एक दिन अहसास होता है कि क्या वाकई ताज महल की वही हकीकत है, जो हमें इतना सालों से किताबों में पढ़ाई जा रही हैं.

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बता दें कि परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' के ट्रेलर से पहले एक पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसके बाद काफी विवाद भी खड़े हुए थे. हालांकि मेकर्स का कहना है कि फिल्म में किसी भी तरह से किसी धर्म को लेकर कमेंट नहीं किया गया है. फिल्म का ट्रेलर एक कोर्ट केस की कहानी को काफी अच्छी तरह से दिखाता है. फिल्म सिनेमाघरों में 31 अक्टूबर को दस्तक देगी. वहीं एक्टर के वर्कफ्रंट की बात करें तो परेश रावल 'द ताज स्टोरी' के अलावा फिल्म 'थामा' में भी नजर आएंगे.