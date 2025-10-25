70 साल के एक्टर बने पोस्टर बॉय, शेयर की शर्टलेस फोटो; बिग बाइसेप्स-और टोंड बैक देखकर शॉक्ड रह गए फैंस

मशहूर अभिनेता अनुपम खेर अक्सर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स के कारण चर्चा में रहते हैं. अब उन्होंने 70 साल की उम्र में फिटनेस को एक नई परिभाषा दी है और साबित किया है कि एक्टिव रहने के लिए उम्र कोई रुकावट नहीं है. दरअसल, एक्टर ने जिम की अपनी एक तस्वीर शेयर की.

तस्वीर में वह वेटेड पुल-डाउन वर्कआउट करते हुए अपनी टोन्ड मस्कुलर पीठ दिखाते हुए देखे जा सकते हैं. साथ ही एक्टर ने लिखा, 'आप सत्तर साल की उम्र में भी पोस्टरबॉय हो सकते हैं!!! क्योंकि आपको कभी पता नहीं चलता कि आप कितने मज़बूत हैं, जब तक कि मज़बूत होना ही आपकी एकमात्र पसंद न हो.'

अनुपम खेर ने सिखा डांस

इससे पहले एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वे कोरियोग्राफर सीजर बॉस्को से डांस सीखते नजर आ रहे हैं. वीडियो में बोस्को अभिनेता को विक्की कौशल के गाने 'तौबा तौबा' पर स्टेप के अनुसार डांस सिखा रहे हैं. वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, "मैंने एक अभिनेता के तौर पर जिंदगी में लगभग सब कुछ करने की कोशिश की है और आज भी अपने अभिनय को बेहतर बनाने में लगा रहता हूं, लेकिन एक चीज से मैं हमेशा दूर रहा. वो है डांसिंग, क्योंकि मुझे डांस करना नहीं आता. फिल्मों में गानों के दौरान जो आप मुझे करते हुए देखते हैं, वो मेरी कोशिश होती है उस सिचुएशन को एन्जॉय करने की. लेकिन पिछले महीने मैंने तय किया कि अब डांस सीखना है.

अभिनेता ने आगे बताया, "पिछले महीने मैंने डांस सीखने का फैसला किया और अपनी पहली डांस क्लास ली. अभिनेता ने बताया कि जिम में उनकी मुलाकात मशहूर कोरियोग्राफर सीजर बॉस्को से हुई, जिन्होंने सिर्फ 3 मिनट में उन्हें फिल्म 'बैड न्यूज' के गाने 'तौबा तौबा' का हुक स्टेप सिखाया. अनुपम ने वीडियो के आखिरी में लिखा, "हंसना नहीं, हौसला बढ़ाना! जय हो!"

तौबा तौबा' साल 2024 में हुआ था रिलीज

बता दें, गाना 'तौबा तौबा' साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'बैड न्यूज' का है, जो रिलीज के बाद से ही काफी ट्रेंड में रहा था. गाने में विक्की कौशल के डांस मूव्स ने खूब सुर्खियां बटोरीं थीं. कई इंफ्लूएंसर्स और यूजर्स ने इस गाने पर रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड में हिस्सा लिया. गाने को करण औजला ने गाया और इसके बोल भी उन्होंने ही लिखे. कोरियोग्राफी बोस्को-सीजर की जोड़ी ने की थी.

'बैड न्यूज' 19 जुलाई 2024 को रिलीज हुई थी और दर्शकों ने भी इसे खूब पसंद किया था. आनंद तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क मुख्य भूमिकाओं में थे. 31 अगस्त 2024 से यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.