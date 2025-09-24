'सैयारा के रिलीज होते ही सब बर्बाद हो गया...' 'तन्वी' के फ्लॉप होने पर छलका अनुपम खेर का दर्द

Anupam Kher on Tanvi Film Flop: साल 2025 की वो फिल्म जिसका फीवर लोगों के सिर चढ़कर बोला कि वो अहान पांडे और अनीत पड्डा की 'सैयारा' है.लेकिन, इस फिल्म के साथ ही एक फिल्म रिलीज हुई थी जो 'तन्वी: द ग्रेट' है. इस फिल्म का डायरेक्शन अनुपम खेर ने किया था. 'सैयारा' की आंधी के सामने ये फिल्म धड़ाम हो गई. ऐसे में अनुपम ने कहा कि इस फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से उन्हें सबसे बड़ा धक्का लगा.

अनुपम खेर ने बयां किया दर्द

स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में अनुपम खेर ने कहा- 'मैंने इस फिल्म पर चार साल तक काम किया. एक साल तक फिल्म की कहानी लिखी, एक साल म्यूजिक पर. मैंने ना केवल फिल्म लिखी बल्कि इसका डायरेक्शन भी किया.'

सब कुछ तबाह हो गया

एक्टर ने कहा कि 'उसी दिन यश राज की फिल्म 'सैयारा' आई और सब कुछ तबाह करके चली गई. जिसकी वजह से मुझे काफी दुख हुआ. ना कि सिर्फ मेरे लिए बल्कि जिस एक्टर को मैंने अपने एक्टिंग स्कूल से एक स्टार को कास्ट किया था. इस फिल्म में करीबन 200 लोगों ने काम किया था.'

दूसरी फिल्म को हटा दिया जाता है

अनुपम ने कहा कि 'इस फिल्म का फाइनेंसर भाग गया था. वो भी फिल्म रिलीज होने से एक महीने पहले. ये बहुत महंगी फिल्म है तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया वो डॉक्टर्स थे. उन्होंने मुझे पैसे दिए और सब कुछ सही चलने लगा. लेकिन लोगों को लव स्टोरी देखनी थी. एक यंग टीनेज स्टोरी कभी भी लंबी नहीं चलती है. यहां का सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई फिल्म 400 थिएटर में लगी है. तो अगर कोई फिल्म अच्छा कर रही है तो तो दूसरी फिल्म को हटा दिया जाता है. तो ये एक फेलियर है था जिसने मेरा दिल तोड़ दिया था.' आपको बता दें, जिस फिल्म ने 'तन्वी: द ग्रेट' फिल्म का सूपड़ा साफ कर दिया था उसे मोहित सूरी ने डायरेक्ट कर दिया था. 'सैयारा' देखने के बाद थिएटर में कई लोग बुरी तरह से रोते बिलखते नजर आए.