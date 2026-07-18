'नितेश तिवारी कौन है', रामायण में 'सीता' के रोल में साई पल्लवी की कास्टिंग पर भड़के अन्नू कपूर; बोले-किसको लिया?

बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल 'रामायण' लगातार चर्चा में है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही पौराणिक फिल्म दो पार्ट इमं आएगी. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता की रोल में हैं.
फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है. फिल्म को लेकर बढ़ते बज के बीच दिग्गज एक्टर अन्नू कपूर ने एक बार फिर इस प्रोजेक्ट पर अपनी राय रखी है. इससे पहले भी साल 2023 में उन्होंने फिल्म को लेकर तीखी टिप्पणी की थी.
अभी हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अन्नू कपूर ने निर्देशक नितेश तिवारी पर सवाल उठाए हैं. साथ ही उन्होंने साई पल्लवी को सीता के किरदार के लिए चुने जाने पर भी अपनी आपत्ति जताई है. अन्नू कपूर के इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर 'रामायण' को लेकर बहस शुरू हो गई है. हालांकि, फिल्म की टीम की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
जूम को दिए एक इंटरव्यू में अन्नू कपूर ने साल 2023 में दिए अपने पुराने बयान को याद करते हुए एक बार फिर इस बात पर सवाल उठाया कि क्या 'रामायण' जैसे कालजयी महाकाव्य को बड़े पर्दे पर दोबारा बनाया जाना चाहिए?
इस बातचीत के दौरान उन्होंने फिल्म में साई पल्लवी को माता सीता के किरदार के लिए चुने जाने पर भी अपनी आपत्ति जताई. अन्नू कपूर ने कहा, क्या बनाएंगे? जो भी बनाएंगे, वह टेक्निक के दम पर रामानंद सागर की 'रामायण' से ज्यादा भव्य दिखाने की कोशिश करेंगे. लेकिन उसके बाद यह भी सोचना चाहिए कि माता सीता के किरदार के लिए किसे चुना गया है. सीता हमारी मां हैं. इस देश के हिंदू भगवान श्रीराम को नारायण का अवतार मानते हैं. ऐसे में माता सीता की भूमिका में किसे लिया गया है, इस पर भी विचार होना चाहिए. अब फिल्म आने दीजिए.’
जब अन्नू कपूर से पूछा गया कि क्या उन्हें फिल्म की कास्टिंग पर कोई आपत्ति है, तो उन्होंने निर्देशक नितेश तिवारी की पहचान पर ही सवाल उठा दिया. उन्होंने कहा, ‘आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, मैं उसे जानता भी नहीं हूं. कौन हैं? क्या करते हैं? मुझे तो पता भी नहीं. मैं फिल्में नहीं देखता हूं और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ मिस किया है. सॉरी’.
इस 24 जुलाई को रामाय़ण का ट्रेलर रिलीज होने वाला है. नितेश तिवारी ने कुछ महीनों पहले फिल्म से राम और सीता के रूप में रणबीर कपूर और साई पल्लवी की पहली झलक रिलीज की थी जिसे जबरदस्त रिस्पांस मिला था.
बता दें कि नितेश तिवारी निर्देशित रामायण दो पार्ट में रिलीज हो रही है. इस फिल्म को 4000 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है. फिल्म का पहला पार्ट इसी साल दीवाली पर रिलीज हो रहा है, जबकि दूसरा पार्ट अगले साल बड़े पर्दे पर आएगा. फिल्म में रणबीर और साई के अलावा यश, रवि दुबे, सनी देओल और अरुण गोविल जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं.