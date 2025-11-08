70 की उम्र में 8वां बच्चा... फिल्म इंडस्ट्री का वो महशूर एक्टर, जो 14 साल बाद 8वीं बार बना पिता, बीवी से है 25 साल का फासला

Kelsey Grammer Become 8th Child Father: हम यहां 70 साल के मशहूर हॉलीवुड एक्टर केल्सी ग्रैमर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने फैंस को एक खुशखबरी दी है. उन्होंने खुद ‘Pod Meets World’ पॉडकास्ट में ये बताया कि उनके परिवार में एक नया सदस्य जुड़ गया है. 70 साल की उम्र में पिता बनना किसी सपने से कम नहीं, लेकिन इस दिग्गज अभिनेता ने ये साबित कर दिया कि खुशी की कोई उम्र नहीं होती.

केल्सी और उनकी पत्नी केट वॉल्श ने हाल ही में अपने बेटे का स्वागत किया है, जिससे उनका परिवार और बड़ा हो गया है. ये खुशखबरी खुद केल्सी ने बड़ी सादगी से दी. उन्होंने कहा, ‘हमारा परिवार अब एक और सदस्य से बढ़ गया है’. उन्होंने बताया कि उनका 8वां बच्चा हुआ है और उसका नाम ‘क्रिस्टोफर’ रखा गया है. केल्सी ने हंसते हुए कहा, ‘हमारा चौथा बच्चा हो गया, अब मेरे आठ बच्चे हैं’. उनकी बात सुनकर शो के होस्ट भी हैरान रह गए.

70 की उम्र में 8वें बच्चे के पिता बने केल्सी ग्रैमर

ये खबर सुनकर उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं. केल्सी और केट पहले से तीन बच्चों के माता-पिता हैं. उनकी बेटी ‘फेथ’ 12 साल की है, जबकि बेटे ‘गैब्रियल’ 10 साल और ‘जेम्स’ 8 साल के हैं. अब छोटे ‘क्रिस्टोफर’ के आने से उनका घर और भी रौनक से भर गया है. केल्सी पहले से ही 4 और बच्चों के पिता हैं, जो उनकी पिछली शादियों से हैं. उनके नाम हैं ‘स्पेंसर’ (41), ‘ग्रीयर’ (33), ‘मेसन’ (23) और ‘जूड’ (20).

केल्सी-केट के दूसरी शादियों से हैं 4-4 बच्चे

इस साल जून में खबर आई थी कि केट चौथी बार मां बनने वाली हैं. उस वक्त उन्हें लंदन में ब्लैक ड्रेस में बेबी बंप के साथ देखा गया था. दोनों उस दौरान बेहद खुश और रिलैक्स नजर आ रहे थे. उनके फैंस ने ये देखकर काफी प्यार जताया और कहा कि ये कपल हमेशा यूं ही खुश रहे. केल्सी और केट की जोड़ी हमेशा से अपने सादगी भरे रिश्ते के लिए जानी जाती है. केल्सी और केट की लव स्टोरी 2009 में शुरू हुई थी. उस वक्त केट फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर काम कर रही थीं.

केल्सी और केट के बीच है 25 साल का अंतर

इतना ही नहीं, केल्सी उस वक्त एक मुश्किल तलाक के दौर से गुजर रहे थे. दोनों की मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी. भले ही दोनों के बीच 25 साल का अंतर है, लेकिन उनके रिश्ते की गहराई ने सबको प्रभावित किया. केल्सी अक्सर कहते हैं कि केट ने उनकी जिंदगी में फिर से सुकून और खुशी लौटा दी. 2011 में इस जोड़ी ने न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में शादी की थी. ये शादी उनके लिए एक नई शुरुआत साबित हुई. अब 14 साल बाद, जब उन्होंने एक बार फिर पिता बनने की खुशी पाई है.

केल्सी ग्रैमर का वर्कफ्रंट

वहीं, अगर काम की बात करें तो केल्सी ग्रैमर 'फ्रेजियर' और 'एक्स-मेन' जैसी शानदार फिल्मों का हिस्सा रहे हैं. बता दें, केल्सी ग्रैमर ने अपने करियर की शुरुआत 1977 में की थी और उनको फिल्म इंडस्ट्री में 48 साल हो चुके हैं. वे अब तक 120 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. उनकी कुल नेटवर्थ $80 मिलियन (लगभग 670 करोड़) है. खास बात ये है कि इस उम्र में भी वे अपने काम के साथ-साथ अपने परिवार और काम के बीच बेहतरीन बैलेंस बनाए हुए हैं.