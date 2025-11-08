Advertisement
trendingNow12993283
Hindi Newsबॉलीवुड

70 की उम्र में 8वां बच्चा... फिल्म इंडस्ट्री का वो महशूर एक्टर, जो 14 साल बाद 8वीं बार बना पिता, बीवी से है 25 साल का फासला

Actor Become Father At 70: हाल ही में कैटरीना कैफ और विक्की कौशन ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया, जो कि बेबी बॉय है. इसी बीच एक और मशहूर एक्टर के घर किलकारी गूंजी, लेकिन ये उनका 8वां बच्चा है और एक्टर की उम्र 70 साल है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 08, 2025, 08:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिल्म इंडस्ट्री का वो महशूर एक्टर, जो 14 साल बाद 8वीं बार बना पिता
फिल्म इंडस्ट्री का वो महशूर एक्टर, जो 14 साल बाद 8वीं बार बना पिता

Kelsey Grammer Become 8th Child Father: हम यहां 70 साल के मशहूर हॉलीवुड एक्टर केल्सी ग्रैमर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने फैंस को एक खुशखबरी दी है. उन्होंने खुद ‘Pod Meets World’ पॉडकास्ट में ये बताया कि उनके परिवार में एक नया सदस्य जुड़ गया है. 70 साल की उम्र में पिता बनना किसी सपने से कम नहीं, लेकिन इस दिग्गज अभिनेता ने ये साबित कर दिया कि खुशी की कोई उम्र नहीं होती. 

केल्सी और उनकी पत्नी केट वॉल्श ने हाल ही में अपने बेटे का स्वागत किया है, जिससे उनका परिवार और बड़ा हो गया है. ये खुशखबरी खुद केल्सी ने बड़ी सादगी से दी. उन्होंने कहा, ‘हमारा परिवार अब एक और सदस्य से बढ़ गया है’. उन्होंने बताया कि उनका 8वां बच्चा हुआ है और उसका नाम ‘क्रिस्टोफर’ रखा गया है. केल्सी ने हंसते हुए कहा, ‘हमारा चौथा बच्चा हो गया, अब मेरे आठ बच्चे हैं’. उनकी बात सुनकर शो के होस्ट भी हैरान रह गए. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

70 की उम्र में 8वें बच्चे के पिता बने केल्सी ग्रैमर 

ये खबर सुनकर उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं. केल्सी और केट पहले से तीन बच्चों के माता-पिता हैं. उनकी बेटी ‘फेथ’ 12 साल की है, जबकि बेटे ‘गैब्रियल’ 10 साल और ‘जेम्स’ 8 साल के हैं. अब छोटे ‘क्रिस्टोफर’ के आने से उनका घर और भी रौनक से भर गया है. केल्सी पहले से ही 4 और बच्चों के पिता हैं, जो उनकी पिछली शादियों से हैं. उनके नाम हैं ‘स्पेंसर’ (41), ‘ग्रीयर’ (33), ‘मेसन’ (23) और ‘जूड’ (20).

बॉक्स ऑफिस पर टकरा रहीं दो बड़ी फिल्में, पहली ने चटाई दूसरी को धूल, की 1.37 गुना ज्यादा कमाई, जानें कौन सी रही आगे

केल्सी-केट के दूसरी शादियों से हैं 4-4 बच्चे

इस साल जून में खबर आई थी कि केट चौथी बार मां बनने वाली हैं. उस वक्त उन्हें लंदन में ब्लैक ड्रेस में बेबी बंप के साथ देखा गया था. दोनों उस दौरान बेहद खुश और रिलैक्स नजर आ रहे थे. उनके फैंस ने ये देखकर काफी प्यार जताया और कहा कि ये कपल हमेशा यूं ही खुश रहे. केल्सी और केट की जोड़ी हमेशा से अपने सादगी भरे रिश्ते के लिए जानी जाती है. केल्सी और केट की लव स्टोरी 2009 में शुरू हुई थी. उस वक्त केट फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर काम कर रही थीं.

fallback

केल्सी और केट के बीच है 25 साल का अंतर  

इतना ही नहीं, केल्सी उस वक्त एक मुश्किल तलाक के दौर से गुजर रहे थे. दोनों की मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी. भले ही दोनों के बीच 25 साल का अंतर है, लेकिन उनके रिश्ते की गहराई ने सबको प्रभावित किया. केल्सी अक्सर कहते हैं कि केट ने उनकी जिंदगी में फिर से सुकून और खुशी लौटा दी. 2011 में इस जोड़ी ने न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में शादी की थी. ये शादी उनके लिए एक नई शुरुआत साबित हुई. अब 14 साल बाद, जब उन्होंने एक बार फिर पिता बनने की खुशी पाई है.

केल्सी ग्रैमर का वर्कफ्रंट 

वहीं, अगर काम की बात करें तो केल्सी ग्रैमर 'फ्रेजियर' और 'एक्स-मेन' जैसी शानदार फिल्मों का हिस्सा रहे हैं. बता दें, केल्सी ग्रैमर ने अपने करियर की शुरुआत 1977 में की थी और उनको फिल्म इंडस्ट्री में 48 साल हो चुके हैं. वे अब तक 120 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. उनकी कुल नेटवर्थ $80 मिलियन (लगभग 670 करोड़) है. खास बात ये है कि इस उम्र में भी वे अपने काम के साथ-साथ अपने परिवार और काम के बीच बेहतरीन बैलेंस बनाए हुए हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Kelsey GrammerKayte Walsh

Trending news

कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
Kupwara encounter
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
premchand
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
Maharashtra news
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
Weather
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
Naxalite
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
Maneka Gandhi
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
Pu University
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज
jammu kashmir news
लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज
एन बीरेन सिंह ने दिए संकेत, बिहार चुनाव के बाद मणिपुर में बनेगी इस पार्टी की सरकार
Manipur
एन बीरेन सिंह ने दिए संकेत, बिहार चुनाव के बाद मणिपुर में बनेगी इस पार्टी की सरकार
किसानों को 10 हजार करोड़ का राहत पैकेज देगी गुजरात सरकार, CM भूपेंद्र पटेल का ऐलान
Gujarat
किसानों को 10 हजार करोड़ का राहत पैकेज देगी गुजरात सरकार, CM भूपेंद्र पटेल का ऐलान