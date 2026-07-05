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कौन थीं फेमस लोक गायिका तीजन बाई? जिन्होंने तोड़ी सारी परंपराए, पहली बार गाने पर मिले थे 10 रुपये; 70 की उम्र में निधन

Folk Singer Teejan Bai Passes Away: छत्तीसगढ़ की मशहूर लोक गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने रायपुर के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली. समाज के बंधनों को तोड़कर महाभारत की कथाओं को दुनिया भर में पहुंचाने वाली तीजन बाई की कहानी हर किसी को हैरान कर देती है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 05, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:35 AM IST
कौन थीं फेमस लोक गायिका तीजन बाई? जिन्होंने तोड़ी सारी परंपराए, पहली बार गाने पर मिले थे 10 रुपये; 70 की उम्र में निधन
Image Credit: Folk Singer Teejan Bai Passes AwaySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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