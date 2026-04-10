Advertisement
trendingNow13174006
Hindi Newsबॉलीवुडजना नायकन लीक ने बढ़ाई टेंशन, सुपरस्टार चिरंजीवी ने इंडस्ट्री को किया आगाह; कहा-अब भी वक्त है संभलने का

'जना नायकन' लीक ने बढ़ाई टेंशन, सुपरस्टार चिरंजीवी ने इंडस्ट्री को किया आगाह; कहा-अब भी वक्त है संभलने का

सुपरस्टार चिरंजीवी ने सोशल मीडिया के जरिए रिलीज से पहले फिल्म के लीक होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है क्योंकि एक फिल्म को बनाने में पूरी टीम की मेहनत लगती है. अभिनेता ने सिनेमा के ऊपर मंडराते पाइरेसी को खतरे को सिनेमा की ग्रोथ के लिए घातक बताया है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 10, 2026, 09:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जना नायकन' लीक ने बढ़ाई टेंशन, सुपरस्टार चिरंजीवी ने इंडस्ट्री को किया आगाह; कहा-अब भी वक्त है संभलने का

साउथ के सुपरस्टार और राजनीति में कदम रख चुके राजनेता विजय की राजनीति में कदम रखने से पहले की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' बीते काफी समय से चर्चा में बनी हुई है.  फिल्म की रिलीज डेट को बार-बार बदला जा रहा है, लेकिन अब फिल्म से जुड़े ऑनलाइन क्लिप सोशल मीडिया पर लीक हो गए हैं, जिससे मेकर्स और अभिनेता दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इसी कड़ी में सुपरस्टार चिरंजीवी ने अभिनेता का सपोर्ट किया है और सभी से मिलकर सिनेमा को बचाने की गुहार लगाई है.

चिंतित हुए सुपरस्टार चिरंजीवी

सुपरस्टार चिरंजीवी ने सोशल मीडिया के जरिए रिलीज से पहले फिल्म के लीक होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है क्योंकि एक फिल्म को बनाने में पूरी टीम की मेहनत लगती है. अभिनेता ने सिनेमा के ऊपर मंडराते पाइरेसी को खतरे को सिनेमा की ग्रोथ के लिए घातक बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जना नायकन' के दुर्भाग्यपूर्ण लीक होने से मैं बहुत चिंतित हूँ. सिनेमा विश्वास, मेहनत और कई लोगों के सामूहिक सपनों पर टिका है. ऐसी घटनाएँ हम सभी फिल्म जगत के लोगों को प्रभावित करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि अपनी रचनात्मक कृतियों की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है."

उन्होंने आगे लिखा, "मेरी संवेदनाएँ और समर्थन फिल्म टीम के साथ हैं. आइए हम सब मिलकर सिनेमा का सम्मान और संरक्षण करने की जिम्मेदारी लें. पाइरेसी को खत्म करो. सिनेमा बचाओ."

Add Zee News as a Preferred Source

सिनेमा को बचाने की लगाई गुहार

अभिनेता के ट्वीट का यूजर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं और फिल्म के नुकसान पर चिंता भी जता रहे हैं. यूजर्स फिल्म निर्माता, केवीएन प्रोडक्शंस को टैग करते हुए वीडियो लीक करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

बता दें कि सोशल मीडिया पर विजय का एंट्री सीन और फिल्म का टाइटल क्रेडिट्स लीक हुई है. क्लिप में अभिनेता की एंट्री दिखाई जा रही है, जिससे उनका लुक और फिल्म को लेकर बनाया गया सस्पेंस दोनों की खत्म हो चुका है. वीडियो देखकर लग रहा है कि सेट से जुड़े किसी शख्स ने ही फिल्म के कुछ सीन्स को लीक किया है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Chiranjeevi

Trending news

चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
West Bengal Election 2026
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
Ran Samwad
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
ISRO
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
mumbai
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
Jammu and Kashmir
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
नहीं रहे 'लॉयन ऑफ लद्दाख', करगिल में PAK के छक्के छुड़ाने वाले सोनम वांगचुक का निधन
Sonam Wangchuk
नहीं रहे 'लॉयन ऑफ लद्दाख', करगिल में PAK के छक्के छुड़ाने वाले सोनम वांगचुक का निधन
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
weather update
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
amit shah
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
Terror Module
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court of India
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब