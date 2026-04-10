700 करोड़ की ‘राका’ में अल्लू अर्जुन को छप्पफाड़, दीपिका को 7 गुना कम मिल रही फीस, रश्मिका ने कितने में साइन की डील?

Raaka Movie Star Cast Fees: अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘AA22xA6’, जिसका नाम बदल कर ‘राका’ रखा गया है इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में है. इस फिल्म को मशहूर डायरेक्टर एटली बना रहे हैं. फिल्म में दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना भी नजर आने वाली हैं. जैसे ही फिल्म का ऐलान हुआ, फैंस इसकी स्टार कास्ट और स्टोरी को लेकर काफी एक्साइटेड हो गए. अब इसी बीच फिल्म की फीस और बजट को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. बताया जा रहा है कि ये फिल्म बहुत बड़े स्कैल पर बनाई जा रही है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट करीब 700 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन को सबसे ज्यादा फीस मिल रही है. ‘राका’ के लिए उन्हें करीब 175 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि फिल्म में उनका किरदार भी काफी अलग और चैलेंजिंग होने वाला है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फिल्म में वे तीन अलग-अलग रोल निभाते नजर आएंगे. एक पुलिस वाले का किरदार, दूसरा आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर और तीसरा एक पिता का रोल होगा, जो इन दोनों से जुड़ा होगा.

किसको कितनी मिल रही फीस?

वहीं, दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण की फीस को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है. खबरों की मानें तो उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 25 करोड़ रुपये मिल रहे हैं. अगर ये आंकड़े सही निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें अल्लू अर्जुन के मुकाबले काफी कम फीस दी जा रही है. इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से इन पैसों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. रश्मिका मंदाना की बात करें तो बताया जा रहा है कि उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 5 करोड़ रुपये मिल सकते हैं.

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अल्लू अर्जुन के लुक ने सभी को किया हैरान

वे फिल्म में एक अहम रोल में नजर आएंगी. हालांकि, उनके किरदार को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन फैंस उन्हें एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी उत्साहित हैं. फिल्म की पूरी कास्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेकर्स इसे एक पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बनाने की तैयारी में हैं. हाल ही में अल्लू अर्जुन के 44वें जन्मदिन पर फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज किया गया था. इस पोस्टर में उनका लुक काफी अलग और मिस्टीरियस नजर आया. उनके चेहरे का एक हिस्सा घने फर से ढका हुआ था और एक नुकीला दांत भी दिख रहा था.

और कई बड़े चेहरे आ सकते हैं नजर

पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, ‘#AA22xA6 is now #Raaka. सीमाओं से परे एक विजन के लिए खुद को तैयार करें’. इस फिल्म में सिर्फ यही तीन सितारे नहीं, बल्कि और भी कई बड़े नाम जुड़ सकते हैं. खबरों की माने तो मृणाल ठाकुर और जान्हवी कपूर भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकती हैं. हालांकि, इन नामों को लेकर भी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन अगर ये स्टार्स फिल्म में शामिल होते हैं, तो इसकी स्टार पावर और भी बढ़ जाएगी और दर्शकों की दिलचस्पी भी और ज्यादा बढ़ेगी. अब फैंस को इस फिल्म के बड़े पर्दे पर आने का वेट है.