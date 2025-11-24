Kartik Aryan- Ananya Pandey की ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ टीजर की जबरदस्त उड़ान, सिर्फ 24 घंटे में 70000000 व्यूज!

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Teaser crossed millions: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है. इस टीजर को फैंस ने इतना प्यार दिया कि सिर्फ 24 घंटों में ही करोड़ों व्यूज हो गए.
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Teaser Crossed Millions: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की इस फिल्म का इंतजार फैंस काफी लंबे समय से कर रहे थे, जिसका टीजर हाल ही में एक्टर के 35 वें जन्मदिन पर रिलीज किया गया है. 1 मिनट 34 सेकंड के टीजर में कार्तिक और अनन्या के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, जिसे ना सिर्फ हम पसंद कर रहे हैं बल्कि दोनों के फैंस भी एंजॉय कर रहे हैं. वहीं धर्मा प्रोडक्शन की इस रोमांटिक फिल्म के टीजर को लोगों से बेसुमार प्यार मिल रहा है, जिसके चलते टीजर ने महज 24 घंटे में ही मिलियन व्यूज पार कर दिए है.
24 घंटे में मिलियन व्यूज
दरअसल टीजर रिलीज होने के बाद धर्मा प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया पर एक क्लिप शेयर करते हुए बताया कि फिल्म के टीजर ने ऑनलाइन 7 करोड़ व्यूज के आंकड़े को पार कर लिया है. फैंस को थैंक्यू कहते हुए फिल्म की टीम ने लिखा, ‘2025 खत्म हो रहा है, लेकिन आपका प्यार नहीं. एक रोमांटिक कॉमेडी के लिए सभी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीजर बनाने के लिए धन्यवाद... क्रिसमस पर मिलते हैं?’
कब होगी फिल्म रिलीज?
फिल्म के टीजर की शुरुआत में कार्तिक आर्यन को इंटरड्यूज करवाया जाता है जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि कोई भी लड़की उनके जैसे मम्मा बॉय को हाथ से नहीं जाने देती है. वहीं अनन्या साल अपनी लाइन्स में कहती हैं कि 2025 के हुकअप जमाने में 90 के दशक की लव स्टोरी ढूंढ रही हूं. ऐसे में दोनों की मुलाकात होती है. इसके बाद कॉमेडी और रोमांस का तड़का लगता है.रोमांटिक और कॉमेडी से भरपूर फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
