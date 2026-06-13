Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, तलाक के सालों बाद Ex पति पर बोलीं एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों; कहा-अशोक अच्छे इंसान हैं, पर...

'शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती', तलाक के सालों बाद Ex पति पर बोलीं एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों; कहा-अशोक अच्छे इंसान हैं, पर...

70s 80s की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने हाल ही में अपने एक्स पति अशोक ठकेरिया और शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि अशोक आज भी एक अच्छे इंसान हैं. साथ ही पूनम ने बताया कि उनकी शादी प्रेम विवाह थी और उस समय उन्हें जीवन का ज्यादा अनुभव नहीं था.

Written BySwati Singh
Published: Jun 13, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:31 PM IST
'शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती', तलाक के सालों बाद Ex पति पर बोलीं एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों; कहा-अशोक अच्छे इंसान हैं, पर...

About the Author

Swati Singh

Swati Singh

स्वाति सिंह एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News Hindi की डिजिटल टीम के एंटरटेनमेंट (मनोरंजन) सेक्शन में काम कर रही हैं. स्वाति की एक्सपर्टीज बॉलीवुड न्यूज़, सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और सेलेब्स की इन-डेप्थ रिपोर्टिंग में है.

अपने करियर के दौरान स्वाति ने आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव और ध्वनि भानुशाली जैसी कई जानी-मानी बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं. Zee News से पहले उन्होंने अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान और लोकमत जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, जहां काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री हासिल करने वाली स्वाति, मनोरंजन जगत की खबरों को पाठकों तक रोचक और सटीक ढंग से पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं.

आप स्वाति सिंह से swati.kumari@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती', तलाक के सालों बाद Ex पति पर बोलीं पूनम ढिल्लों
Poonam Dhillon1 min ago
2
mp news5 min ago
3
Robot begging on street9 min ago
4
new Indian Army Chief10 min ago
5
World richest hindu temple18 min ago