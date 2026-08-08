70s की खूबसूरत हसीना...जिसे बचाने के लिए अपने जान पर खेल गए थे अमिताभ बच्चन, इस फेमस एक्टर की हैं बेटी; अब कहां हैं?

हिंदी सिनेमा में कई एक्ट्रेसेस ने काम किया, इनमें से कई एक्ट्रेस का नाम आज भी मशहूर है. वहीं, कुछ एक्ट्रेसेस अपने काम से नाम और शोहरत कमाने के बाद अचानक गायब हो गई. आज हम आपको ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं. ये एक्ट्रेस 70 दशक की मशहूर और खूबसूरत हीरोइन में शुमार थीं.
एक्ट्रेस ने 'लावारिस' और 'आज का अर्जुन' जैसी अमिताभ बच्चन की फिल्मों में उनके साथ नजर आई थी. इन फिल्मों में इस हीरोइन का साइड रोल था, तो हो सकता है कि लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान ना दिया होता, लेकिन जब भी फिल्म में इस हीरोइन पर मुसीबत आती थी तो अमिताभ बच्चन हमेशा ही मदद के लिए पहुंच जाते थे.
इस हीरोइन का नाम है प्रीति सप्रू जो आज पंजाबी फिल्मों की सुपरस्टार हैं. प्रीति सप्रू पंजाबी सिनेमा पर सालों से राज कर रही हैं. अपने अभी तक के करियर में वो कई हिट फिल्में दे चुकी हैं. प्रीति को शुरुआत में बेशक साइड रोल करने को ही मिले लेकिन उनमें भी वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहीं.
प्रीति सप्रू जाने माने एक्टर डी के सप्रू की बेटी हैं जिन्होंने 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और खूब ख्याति पाई. वहीं उनकी मां हेमवती सप्रू भी जानमानी अदाकारा रही हैं. प्रीति ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 13 साल की उम्र में की थी. एक रिपोर्ट के में दावा किया कि एक बार फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने अपनी जान पर खेलकर प्रीति की जान बचाई थी. उस वजह से प्रीति आज भी इसके लिए अमिताभ बच्चन का एहसान मानती हैं.
बता दें कि वह फेमस एक्टर डीके सप्रू की बेटी हैं, जिन्होंने खुद 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. पिता के अलावा प्रीति सप्रू की मां हेमवती सप्रू एक फेमस एक्ट्रेस हैं. अपने करियर में उन्हें अमिताभ बच्चन के अलावा राजेश खन्ना और जितेंद्र जैसे सुपरस्टारों के साथ काम करने का मौका मिला. हिंदी फिल्मों के साथ साथ प्रीति सप्रू ने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और एक बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं.
प्रीति सप्रू ना सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं बल्कि वो एक सफल निर्देशक भी हैं जो 'कुर्बानी जट दी' जैसी कई हिट पंजाबी फिल्में डायरेक्ट कर चुकी हैं. इसके अलावा प्रीति सप्रू ने कुछ हिंदी फिल्मों की कहानी भी लिखी है. आज वो ना सिर्फ एक सफल एक्ट्रेस और डायरेक्टर हैं बल्कि समाज कल्याण के कामों से भी जुड़ी हुई हैं. प्रीति सप्रू बाकी फिल्म स्टार्स की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी प्रभावित हैं और अक्सर उनके लिए रैलियां करती हुई भी नजर आई हैं.