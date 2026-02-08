नहीं रहीं हॉरर फिल्मों की ये हीरोइन, अल्जाइमर की थीं मरीज, 70s में बोल्ड किरदार निभाकर मचाई थी सनसनी

Cult Horror Actress Camilla Carr Dies At 83: कैमिला कैर ने अपने जीवन के आखिरी सालों में कैमरों और सुर्खियों से दूर रहकर बिताए, लेकिन उनका काम आज भी लोगों को याद है. 70 के दशक की हॉरर फिल्मों और टीवी शो ‘डिजाइनिंग वीमेन’ के एक विवादित एपिसोड में उनकी बेखौफ अदाकारी ने कल्ट सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी. टेक्सास में जन्मी कैमिला का 83 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके बेटे कैली ओ’ड्वायर के मुकाबिक वे काफी समय से अल्जाइमर और कूल्हे की चोट से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रही थीं.

कैमिला कैर को सबसे ज्यादा पहचान निर्माता-निर्देशक एस.एफ. ब्राउनरिग के साथ किए गए काम से मिली. कैमिला ने कम बजट में डरावना माहौल रचने वाले ब्राउनरिग की तीन कल्ट हॉरर फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाए, जिनको काफी पसंद किया दया और क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा. ‘डोंट लुक इन द बेसमेंट’ (1973) में वायलेट मेंटल पेशेंट, ‘पुअर व्हाइट ट्रैश पार्ट II’ (1974) में चालाक देहाती बेटी और ‘कीप माई ग्रेव ओपन’ (1977) में डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझती महिला के रोल ने उनको मशहूर बना दिया.

3 कल्ट हॉरर फिल्मों में कैमिला ने किया काम

खास बात ये है आज भी इन 3 कल्ट हॉरर फिल्मों में निभाए उनके रोल्स को काफी यांद किया जाता है. हॉरर फिल्मों के अलावा टीवी पर भी कैमिला कैर का एक रोल बेहद यादगार रहा. अक्टूबर 1987 में सीबीएस के ‘डिजाइनिंग वीमेन’ के एपिसोड ‘दे आर किलिंग ऑल द राइट पीपल’ में उनका किरदार विवाद की वजह बना. उनके डायलॉग ‘मेरे हिसाब से इस बीमारी में एक बात अच्छी है, ये सही लोगों को मार रही है’ ने जोरदार बहस छेड़ दी थी. बाद में उनके बेटे ने कहा, ‘किरदार खराब था, लेकिन मां ने अहम मकसद के लिए शानदार काम किया’.

कैमिला कैर का जन्म, पढ़ाई और करियर

कैमिला कैर का जन्म 17 सितंबर, 1942 को टेक्सास के मेम्फिस में हुआ. उन्होंने केर्मिट हाई स्कूल से पढ़ाई की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास में पढ़ाई की. थिएटर थ्री, डलास में अभिनय करते हुए उनकी मुलाकात पहले पति और अभिनेता ह्यू फेगिन से हुई. दोनों ने ‘ए बुलेट फॉर प्रिटी बॉय’ में साथ काम किया. फेगिन, ‘डोंट लुक इन द बेसमेंट’ और ‘पुअर व्हाइट ट्रैश पार्ट II’ में भी उनके साथ नजर आए. उनके करियर में ‘लोगन’स रन’, ‘फाल्कन क्रेस्ट’, ‘वन डे एट अ टाइम’ और ‘अनदर वर्ल्ड’ जैसे टीवी और फिल्मी प्रोजेक्ट शामिल रहे.

हमेशा अपने करिदारों में जिंदा रहेंगी कैमिला

‘फाल्कन क्रेस्ट’ में 1988 के तीन एपिसोड में उन्होंने नेली मैक्सवेल का किरदार निभाया. थिएटर में भी वे सक्रिय रहीं और लॉस एंजेलिस थिएटर सेंटर में कई नाटक किए. 1991 में टेनेसी विलियम्स के नाटक ‘द नाइट ऑफ द इगुआना’ में मैक्सीन की भूमिका खास रही. अभिनय से दूरी बनाने के बाद कैमिला कैर 2015 में ‘डोंट लुक इन द बेसमेंट 2’ के जरिये थोड़े समय के लिए लौटीं. ये फिल्म ब्राउनरिग के बेटे एंथनी ब्राउनरिग ने निर्देशित की थी. 1989 में उनका कॉमिक नॉवेल ‘टॉप्सी टर्वी डिंगो डॉग’ आया. उनकी विरासत आज भी कल्ट सिनेमा में जिंदा है.