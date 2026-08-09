2 हिट फिल्मों से बने 70s के 'गिटार बॉय', फिर अचानक बॉलीवुड से हुए गायब; आमिर खान से है खास रिश्ता

70s Bollywood Actor Tariq Khan: कभी बॉलीवुड के 'गिटार बॉय' कहे जाने वाले इस एक्टर पर 70 के दशक में कई लड़कियां फिदा रहती थीं. इस एक्टर की पहली फिल्म हिट हुई तो रातोंरात स्टारडम मिला और दूसरी कामयाब फिल्म ने उनके स्टारडम पर मुहर लगा दी.
दरअसल, ये कोई और नहीं बल्कि तारिक खान थे, जिन्होंने 1970 के दशक में बॉलीवुड के सबसे पहचाने जाने वाले युवा सितारों में से एक थे, जिन्होंने अपनी दिलकशी, डांस और हिट गानों से दर्शकों का दिल जीत लिया था. एक शानदार शुरुआत और उसके बाद एक और सफल फिल्म देने के बाद, ऐसा लगा कि वह लंबे समय तक एक हिट एक्टर के रूप में टिके रहेंगे. हालांकि, अपने करियर के शिखर पर, उन्होंने बॉलीवुड से दूर जाने और एक बिल्कुल अलग रास्ता चुनने का फैसला किया.
तारिक खान एक ऐसे परिवार से आते हैं, जिसकी जड़ें हिंदी सिनेमा में बहुत गहरी हैं. वह अजहर अली खान और अंजी खान के बेटे हैं, जो फिल्म निर्माता नासिर हुसैन और ताहिर हुसैन की बहन थीं. इस नाते वह सुपरस्टार आमिर खान और फिल्म निर्माता मंसूर अली खान के कजिन भाई हैं. उनके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बनें, लेकिन उनकी रुचि फिल्मों में थी. उनके चाचा नासिर हुसैन ने उन्हें सीधे ब्रेक देने के बजाय पहले फिल्म 'कारवां' में सहायक के रूप में काम करने के लिए कहा.
1973 की फिल्म 'यादों की बारात' से तारिक ने अपना बड़ा एक्टिंग डेब्यू किया. महज 22 साल की उम्र में इस फिल्म ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया. 'लेकर हम दीवाना दिल' और 'आप के कमरे में' जैसे गानों में उनके गिटार बजाने और डांस करने के अंदाज ने उन्हें युवाओं का चहेता बना दिया. उन्हें उस दौर का 'रॉकस्टार' और 'गिटार बॉय' कहा जाने लगा. दिलचस्प बात यह है कि आमिर खान ने भी इसी फिल्म में तारिक के किरदार के बचपन की भूमिका निभाई थी.
'यादों की बारात' के बाद 1977 की फिल्म 'हम किसी से कम नहीं' ने उनकी लोकप्रियता को और मजबूत कर दिया. हालांकि, इसके बाद उनका सफर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. उन्होंने 'जमाने को दिखाना है' में एक नकारात्मक भूमिका निभाई, जिसे वह अपने करियर की बड़ी गलती मानते हैं, क्योंकि वह फिल्म फ्लॉप हो गई. इसके बाद उन्हें 'शौकीन', 'पसंद अपनी अपनी' और 'मंजिल मंजिल' जैसी फिल्मों में केवल सहायक भूमिकाएं ही मिलीं.
1995 में अपनी आखिरी फिल्म 'मेरा दामाद' के बाद उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वह एक्टर होने के साथ आने वाली अनिश्चितता से थक चुके थे. उन्होंने फिल्मों के बाद कार्गो, कूरियर और ट्रैवल एंड टूरिज्म के क्षेत्र में अपनी रुचि विकसित की. वह एक शर्मीले और अंतर्मुखी व्यक्ति थे, इसलिए वह काम के लिए लोगों के पास हाथ फैलाना या अपनी तस्वीरें लेकर घूमना पसंद नहीं करते थे.
आज तारिक खान अपने कारोबारी कामकाज के माध्यम से आर्थिक रूप से स्थिर हैं. फिल्मों से दूर होने के बावजूद, उनका फिल्म जगत से एक नाता आज भी कायम है; उन्हें आज भी 'नासिर हुसैन फिल्म्स' से हर महीने एक चेक मिलता है. उनका बेटा भी अब फिल्म उद्योग में काम करता है और उसने आमिर खान के साथ सहायक के रूप में भी काम किया है. तारिक का कहना है कि अब उनका बेटा ही घर चलाता है और वह अपनी साधारण जिंदगी से खुश हैं.