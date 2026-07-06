हिंदी सिनेमा के उस सीन पर जमकर हुआ था हंगामा, जब नाबालिग एक्ट्रेस को 5 मिनट तक किस करता रहा एक्टर; फिर भी कहा गया 'किंग ऑफ रोमांस'

पल्लवी ने ये भी कहा कि उस समय फिल्मों में काम करने का तरीका आज से बिल्कुल अलग था, लेकिन फिर भी किसी कलाकार की सहमति को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था. उन्होंने आगे ये भी बताया कि रेखा और उनका परिवार एक-दूसरे के काफी करीब थे. दोनों परिवारों के बीच अच्छे रिलेशन थे और एक-दूसरे के घर आना-जाना भी लगा रहता था. ऐसे में अगर किताब में लिखी बातें सही हैं, तो ये घटना रेखा के लिए और भी ज्यादा तकलीफदेह रही होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक को-एक्टर का मामला नहीं था, बल्कि परिवार जैसा रिश्ता भी था.