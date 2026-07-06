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हिंदी सिनेमा के उस सीन पर जमकर हुआ था हंगामा, जब नाबालिग एक्ट्रेस को 5 मिनट तक किस करता रहा एक्टर; फिर भी कहा गया 'किंग ऑफ रोमांस'

आज हम हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार बिस्वजीत चटर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें शाहरुख खान से पहले हिंदी सिनेमा का 'किंग ऑफ रोमांस' कहा जाता था. एक्टर की बेटी पल्लवी चटर्जी ने कुछ समय पहले अपने पिता और बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा के बीच फिल्माए गए विवादित किसिंग सीन पर खुलकर बात की है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 06, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:22 PM IST
हिंदी सिनेमा के उस सीन पर जमकर हुआ था हंगामा, जब नाबालिग एक्ट्रेस को 5 मिनट तक किस करता रहा एक्टर; फिर भी कहा गया 'किंग ऑफ रोमांस'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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