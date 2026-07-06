हिंदी सिनेमा के उस सीन पर जमकर हुआ था हंगामा, जब नाबालिग एक्ट्रेस को 5 मिनट तक किस करता रहा एक्टर; फिर भी कहा गया 'किंग ऑफ रोमांस'

आज हम हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार बिस्वजीत चटर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें शाहरुख खान से पहले हिंदी सिनेमा का 'किंग ऑफ रोमांस' कहा जाता था. एक्टर की बेटी पल्लवी चटर्जी ने कुछ समय पहले अपने पिता और बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा के बीच फिल्माए गए विवादित किसिंग सीन पर खुलकर बात की है. पल्लवी ने साफ कहा कि अगर रेखा की सहमति नहीं थी, तो ऐसा सीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए था. उनके इस बयान के बाद पुराना विवाद फिर खबरों में आ गया है.
इस विवादित सीन का जिक्र राइटर यासिर उस्मान की किताब 'रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी' में भी किया गया है. इस बुक के अनुसार, जब फिल्म 'अंजाना सफर' की शूटिंग हो रही थी, तब रेखा महज 15-16 साल की थीं. जबकि, एक्टर बिस्वजीत करीब 32 साल के थे. किताब में ये दावा किया गया कि मुंबई के महबूब स्टूडियो में एक रोमांटिक सीन की शूटिंग होनी थी. लेकिन रेखा को पहले से ये नहीं बताया गया था कि उन्हें किस किया जाएगा.
इस सीन को फिल्माने के लिए जैसे ही कैमरा रोल होता है, वैसे ही बिस्वजीत उन्हें किस करना शुरू कर देते हैं और ये सीन करीब 5 मिनट तक चलता है. किताब में ये भी कहा गया है कि इस पूरी घटना से रेखा बुरी तरह घबरा गई थीं और बाद में रो भी पड़ी थीं. वहीं अब सालों बाद इस घटना पर बिस्वजीत की बेटी पल्लवी चटर्जी ने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए अपनी राय रखी. उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा कि अगर रेखा की सहमति नहीं थी, तो ये पूरी तरह गलत था.
पल्लवी ने कहा, 'ये सही नहीं था, चाहे मेरे पिता ने किया हो या कोई और. उन्हें या तो ये सीन करने से मना कर देना चाहिए था या पहले रेखा से इजाजत लेनी चाहिए थी. वो इसके लिए तैयार नहीं थीं और इतनी छोटी उम्र की लड़की के लिए ये बेहद चौंकाने वाला एक्सपीरियंस रहा होगा. पल्लवी ने आगे कहा कि किसी भी कलाकार की सहमति सबसे जरूरी होती है और इसके बिना ऐसा करना गलत है.
हालांकि, पल्लवी ने उस दौर के फिल्ममेकिंग तरीके का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि पहले कई निर्देशक कैमरे पर कलाकारों का असली रिएक्शन कैद करने के लिए जानबूझकर पूरी जानकारी नहीं देते थे. उनके मुताबिक, इतना लंबा किसिंग सीन निर्देशक की मंजूरी के बिना हो ही नहीं सकता था. यानी अगर किताब में किया गया दावा सही है, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक्टर पर नहीं, बल्कि पूरी टीम और निर्देशक पर भी बनती है.
पल्लवी ने ये भी कहा कि उस समय फिल्मों में काम करने का तरीका आज से बिल्कुल अलग था, लेकिन फिर भी किसी कलाकार की सहमति को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था. उन्होंने आगे ये भी बताया कि रेखा और उनका परिवार एक-दूसरे के काफी करीब थे. दोनों परिवारों के बीच अच्छे रिलेशन थे और एक-दूसरे के घर आना-जाना भी लगा रहता था. ऐसे में अगर किताब में लिखी बातें सही हैं, तो ये घटना रेखा के लिए और भी ज्यादा तकलीफदेह रही होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक को-एक्टर का मामला नहीं था, बल्कि परिवार जैसा रिश्ता भी था.
इस विवाद के बावजूद रेखा ने बाद में बिस्वजीत के साथ फिल्म 'कहते हैं मुझको राजा' में दोबारा काम किया. इससे ये साफ होता है कि दोनों के प्रोफेशनली रिलेशन आगे भी बने रहे. हालांकि उस घटना को लेकर विवाद कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. इस विवादित फिल्म की रिलीज भी अपने आप में एक कहानी है. खबरों के मुताबिक, 'अंजाना सफर' लंबे समय तक रिलीज नहीं हो सकी और करीब एक दशक बाद साल 1979 में इसका नाम बदलकर 'दो शिकारी' रखा गया.
एक्टर बिस्वजीत के करियर की बात करें, तो उन्होंने अपने समय में कई सुपरहिट फिल्में और यादगार गाने दिए. 'कजरा मोहब्बत वाला', 'तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई', 'पुकारता चला हूं मैं' और 'कहीं दीप जले कहीं दिल' जैसे गाने आज भी लोगों की जहन में हैं. लेकिन करियर के शिखर पर उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन और निर्देशन में कदम रखा. उन्होंने 'कहते हैं मुझको राजा' को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया, लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई. इस एक फैसले से उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ और उनकी काफी पूंजी डूब गई.