Advertisement
trendingNow13064537
Hindi Newsबॉलीवुडहीरो को तो नंगा नहीं दिखा सकते... फिल्मों में हीरोइनों के बोल्ड सीन पर बोलीं स्मिता पाटिल, टिकट बेचने के लिए औरतों का यूज

'हीरो को तो नंगा नहीं दिखा सकते...' फिल्मों में हीरोइनों के बोल्ड सीन पर बोलीं स्मिता पाटिल, टिकट बेचने के लिए औरतों का यूज

70 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने पर्दे पर हमेशा दमदार किरदार निभाए हैं. कुछ किरदार तो लोगों के जहन में आज तक जिंदा हैं. लेकिन, कई साल पहले एक्ट्रेस ने ऐसा बयान दिया था जिसने खलबली मचा दी थी.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 05, 2026, 05:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्मिता पाटिल
स्मिता पाटिल

Smita Patil on Bollywood Treatment Of Women: फिल्मों में कई बार एक्ट्रेसेस को कई बार कुछ सीन के दौरान कभी बोल्ड तो कभी बिना कपड़ों के सीन देने पड़े हैं. कुछ मेकर्स इसे फिल्म हिट काने का तरीका मानते हैं तो कई गाने और सीन की डिमांड के नाम पर इस तरह से सीन मूवीज में फिल्माते रहे हैं. वैसे तो इसे लेकर कई हीरोइनें सवाल उठाती रही हैं. लेकिन, कई साल पहले बॉलीवुड गर्ल स्मिता पाटिल फिल्मों में चल रहे इस ट्रेंड पर सवाल उठाए थे. 

हमेशा निभाए रियल किरदार

स्मिता पाटिल (Smita Patil) हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वो हीरोइन थीं जिन्होंने की भी मूवीज में डोकोरेटिव किरदार नहीं निभाए. वो हमेशा उन मुद्दों वाली फिल्मों को करना पसंद करती थीं जिसमें रियल स्ट्रगल और रियल इमोशंस देखने को मिले. ऐसे ही किरदार आपको स्मिता की 'भूमिका', 'मंथन', 'आक्रोश', 'अर्ध सत्य' और 'मिर्च मसाला' जैसी फिल्मों में देखने को मिलेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Radio Nasha (@radionasha)

हीरो को तो नंगा नहीं दिखा सकते

इन मूवीज में स्मिता पाटिल की स्ट्रेंथ, अंदर का कॉन्फ्लिक्ट के अलावा एक बेबाक एक्ट्रेस देखने को मिली. एक थ्रोबैक इंटरव्यू में स्मिता पाटिल ने फिल्मों में महिलाओं के दिखाए जाने वाले बोल्ड सीन को लेकर खुलकर अपनी राय रखी थी. एक्ट्रेस ने कहा था- 'हीरो को तो नंगा नहीं दिखा सकते...उससे कुछ होने भी वाला नहीं है. लेकिन, औरत को नंगा दिखाएंगे तो उनको लगता है कि सौ लोग और  आ जाएंगे. हिंदुस्तान की ऑडियंस पर ये बात फोर्स कि देखिए जी..इसमें सेक्स है...आधा नंगा शरीर है तो आप फिल्म देखने के लिए आएं.' 

 

एक्ट्रेस ने आगे कहा- 'ये एक ऐसी एटीट्यूड बन गई है जो बहुत गलत है. फिल्म अगर चलनी है. तो फिल्म जो है...अगर सच्चे दिल से एक बात कह रही है...तो वो फिल्म चलेगी. सिर्फ ऐसे पोस्टर से फिल्म चलती नहीं है.'

इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड है

स्मिता ने फिल्म मेकर्स की सोच पर भी सवाल उठाए. एक्ट्रेस ने कहा कि 'ना केवल फिल्म मेकर्स बल्कि इस पूरे सिस्टम को ऐसा लगता है कि ऑडिंस महिलाओं की सेक्सुअल इमेज से अट्रैक्ट होती है. ये पूरी तरह से इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड है.  यानी कि महिलाओं को टिकट बेचने के लिए इस्तेमाल किया गया. उस वक्त स्मिता पाटिल का ये बयान खूब वायरल हुआ था.' हिंदी सिनेमाजगत की इस बेहतरीन अदाकारा का निधन 13 दिसंबर, 1986 में महज 31 साल की उम्र में हुआ था. इनकी मौत बेबी डिलीवरी के दौरान हुई कॉम्पिलिकेशन की वजह से हुई थी. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Smita Patil

Trending news

शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
AAP Sarpanch Murder
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
Umar Khalid
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
Jammu Kashmir
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
Jamaat
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
Tata Hospital Bomb Threat
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BMC Elections 2026
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
Shashi Tharoor
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
BLO
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
Pakistan
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा