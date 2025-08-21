70s की वो टॉप मॉडल, जिनका कभी नहीं मिला शव, मरने से पहले भेजा था 12 पन्नों का खत, सालों बाद बेटी बोलीं- ‘जैसी मौत चाहती थीं...’
Advertisement
trendingNow12890671
Hindi Newsबॉलीवुड

70s की वो टॉप मॉडल, जिनका कभी नहीं मिला शव, मरने से पहले भेजा था 12 पन्नों का खत, सालों बाद बेटी बोलीं- ‘जैसी मौत चाहती थीं...’

70s Top Model: हाल ही 70 के दशक की एक टॉप मॉडल और डांसर की बेटी ने उनकी मौत से जुड़े कुछ ऐसे राज खोले, जिन्होंने सभी को हिलाकर रख दिया. उन्होंने बताया कि उनका शव कभी नहीं मिला.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 21, 2025, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

70s की वो टॉप मॉडल, जिनका कभी नहीं मिला शव
70s की वो टॉप मॉडल, जिनका कभी नहीं मिला शव

Pooja Bedi Mother Protima Bedi: 'जो जीता वही सिकंदर', 'लुटेरे', 'फिर तेरी कहानी याद आई' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस पूजा बेदी की मां, प्रोतिमा बेदी भी अपने जमाने की मशहूर मॉडल और डांसर थीं. उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी और किसी भी नियम या बंधन को कभी नहीं माना. हाल ही में एक बातचीत के दौरान पूजा ने अपनी मां की पुरानी यादों को ताजा करते हुए कई खुलासे किए. 

उन्होंने बताया कि उनकी मां ने जैसे चाहा, वैसे ही दुनिया से विदाई ली. पूजा ने बताया कि प्रोतिमा पहाड़ों में चली गईं और वहीं उनकी जिंदगी का अंत हुआ. उनकी शव कभी नहीं मिला, मानो वे प्रकृति में समा गया हो. पूजा बेदी ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि उनकी मां 50 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाईं. उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें और पल ऐसे थे, जिन्हें वे अपनी मां के साथ जीना चाहती थीं. लेकिन एक बात तय है कि प्रोतिमा ने हमेशा वही किया जो वो चाहती थीं. 

fallback

अपनी मर्जी से जीती थीं प्रोतिमा बेदी 

उन्होंने न सिर्फ खुलकर जिया, बल्कि अपनी मर्जी से प्रकृति में समाकर दुनिया को अलविदा कहा. पूजा ने आगे बताया कि उनकी मां कभी ट्रेडिशनल रीति-रिवाजों से बंधना नहीं चाहती थीं. उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें किसी श्मशान या क्रेमेटोरियम में जाकर राख नहीं होना चाहतीं. उनका सपना था कि वे प्रकृति में ही समा जाएं. उनके लिए ये एक तरह का ‘ग्रैंड फिनाले’ था. हुआ भी वही, उनका शव कभी नहीं मिला. वे सदा के लिए इस ब्रह्मांड और धरती का हिस्सा बन गईं.

बॉलीवुड की सबसे पढ़ी-लिखी और रईस हसीना, नेटवर्थ 265 करोड़ से भी ज्यादा, फिल्मों से दूर हर महीने ऐसे कमाती हैं 2 करोड़

प्रोतिमा को हो गया था मौत का अंदाजा? 

जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रोतिमा को अपनी मौत का अंदाजा था? तो इसके जवाब में पूजा ने बताया, 'हां, शायद था. वे पूजा के पास आईं और उन्होंने अपना सब कुछ जैसे गहने, कागजात और प्रॉपर्टी के पेपर उन्हें सौंप दिए. पूजा ने मजाक में कहा कि मां इतनी ड्रामेबाजी क्यों कर रही हैं. लेकिन प्रोतिमा ने बस यही कहा, 'तुम्हें कभी नहीं पता होता, डार्लिंग'. उन्होंने सब कुछ पूजा के हवाले कर दिया और आखिर में उन्हें खुद को जाने देने की इजाजत मांगी.

पूजा बेदी से क्या कहे थे आखिरी शब्द

प्रोतिमा ने पूजा से कहा कि सिद्धार्थ (पूजा का भाई) आत्महत्या कर चुका है, नृत्यग्राम की जिम्मेदारी लिन फर्नांडीज को सौंप दी है और अब सिर्फ पूजा ही उनका सहारा हैं. उन्होंने पूजा से कहा कि अब उन्हें छोड़ देना चाहिए. इसके बाद वे कुल्लू-मनाली चली गईं. जाने से पहले उन्होंने पूजा को 12 पन्नों का एक खत लिखा, जिसमें अपने बचपन से लेकर रिश्तों, शादी, बच्चों और डांस की पूरे सफर का जिक्र किया. अपने आखिरी खतम में प्रोतिमा ने लिखा कि वे कुल्लू में हैं. 

कल्लू से भेजा था 12 पन्नों का खत

उन्होंने लिखा कुल्लू को ‘देवताओं की घाटी’ कहा जाता है. उन्होंने लिखा कि देवता और देवियां उनके लिए आशीर्वाद बरसाएं, क्योंकि वे बेहद खुश हैं और आभारी हैं. यही उनका आखिरी मैसेज था. इसके बाद उनसे कभी कोई खबर नहीं मिली. पूजा बेदी ने कहा कि उनकी मां की जिंदगी एक अद्भुत सफर थी, क्या जीवन, क्या एनर्जी, क्या औरत और सबसे बढ़कर क्या मां थीं वे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Pooja Bediprotima bedi

Trending news

MCD ने जारी किया आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC ने शीघ्र सुनवाई से कर दिया इनकार
Stra Dogs
MCD ने जारी किया आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC ने शीघ्र सुनवाई से कर दिया इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
Maharashtra
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
BSP
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
Samba
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
;