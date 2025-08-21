70s की वो टॉप मॉडल, जिनका कभी नहीं मिला शव, मरने से पहले भेजा था 12 पन्नों का खत, सालों बाद बेटी बोलीं- ‘जैसी मौत चाहती थीं...’

70s Top Model: हाल ही 70 के दशक की एक टॉप मॉडल और डांसर की बेटी ने उनकी मौत से जुड़े कुछ ऐसे राज खोले, जिन्होंने सभी को हिलाकर रख दिया. उन्होंने बताया कि उनका शव कभी नहीं मिला.
Pooja Bedi Mother Protima Bedi: 'जो जीता वही सिकंदर', 'लुटेरे', 'फिर तेरी कहानी याद आई' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस पूजा बेदी की मां, प्रोतिमा बेदी भी अपने जमाने की मशहूर मॉडल और डांसर थीं. उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी और किसी भी नियम या बंधन को कभी नहीं माना. हाल ही में एक बातचीत के दौरान पूजा ने अपनी मां की पुरानी यादों को ताजा करते हुए कई खुलासे किए.
उन्होंने बताया कि उनकी मां ने जैसे चाहा, वैसे ही दुनिया से विदाई ली. पूजा ने बताया कि प्रोतिमा पहाड़ों में चली गईं और वहीं उनकी जिंदगी का अंत हुआ. उनकी शव कभी नहीं मिला, मानो वे प्रकृति में समा गया हो. पूजा बेदी ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि उनकी मां 50 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाईं. उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें और पल ऐसे थे, जिन्हें वे अपनी मां के साथ जीना चाहती थीं. लेकिन एक बात तय है कि प्रोतिमा ने हमेशा वही किया जो वो चाहती थीं.
अपनी मर्जी से जीती थीं प्रोतिमा बेदी
उन्होंने न सिर्फ खुलकर जिया, बल्कि अपनी मर्जी से प्रकृति में समाकर दुनिया को अलविदा कहा. पूजा ने आगे बताया कि उनकी मां कभी ट्रेडिशनल रीति-रिवाजों से बंधना नहीं चाहती थीं. उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें किसी श्मशान या क्रेमेटोरियम में जाकर राख नहीं होना चाहतीं. उनका सपना था कि वे प्रकृति में ही समा जाएं. उनके लिए ये एक तरह का ‘ग्रैंड फिनाले’ था. हुआ भी वही, उनका शव कभी नहीं मिला. वे सदा के लिए इस ब्रह्मांड और धरती का हिस्सा बन गईं.
प्रोतिमा को हो गया था मौत का अंदाजा?
जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रोतिमा को अपनी मौत का अंदाजा था? तो इसके जवाब में पूजा ने बताया, 'हां, शायद था. वे पूजा के पास आईं और उन्होंने अपना सब कुछ जैसे गहने, कागजात और प्रॉपर्टी के पेपर उन्हें सौंप दिए. पूजा ने मजाक में कहा कि मां इतनी ड्रामेबाजी क्यों कर रही हैं. लेकिन प्रोतिमा ने बस यही कहा, 'तुम्हें कभी नहीं पता होता, डार्लिंग'. उन्होंने सब कुछ पूजा के हवाले कर दिया और आखिर में उन्हें खुद को जाने देने की इजाजत मांगी.
पूजा बेदी से क्या कहे थे आखिरी शब्द
प्रोतिमा ने पूजा से कहा कि सिद्धार्थ (पूजा का भाई) आत्महत्या कर चुका है, नृत्यग्राम की जिम्मेदारी लिन फर्नांडीज को सौंप दी है और अब सिर्फ पूजा ही उनका सहारा हैं. उन्होंने पूजा से कहा कि अब उन्हें छोड़ देना चाहिए. इसके बाद वे कुल्लू-मनाली चली गईं. जाने से पहले उन्होंने पूजा को 12 पन्नों का एक खत लिखा, जिसमें अपने बचपन से लेकर रिश्तों, शादी, बच्चों और डांस की पूरे सफर का जिक्र किया. अपने आखिरी खतम में प्रोतिमा ने लिखा कि वे कुल्लू में हैं.
कल्लू से भेजा था 12 पन्नों का खत
उन्होंने लिखा कुल्लू को ‘देवताओं की घाटी’ कहा जाता है. उन्होंने लिखा कि देवता और देवियां उनके लिए आशीर्वाद बरसाएं, क्योंकि वे बेहद खुश हैं और आभारी हैं. यही उनका आखिरी मैसेज था. इसके बाद उनसे कभी कोई खबर नहीं मिली. पूजा बेदी ने कहा कि उनकी मां की जिंदगी एक अद्भुत सफर थी, क्या जीवन, क्या एनर्जी, क्या औरत और सबसे बढ़कर क्या मां थीं वे.
