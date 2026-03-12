वो मुस्लिम एक्ट्रेस, जिसने हिंदू धर्म में की शादी, दे चुकी कई ब्लॉकबस्टर मूवीज, कई साल बाद बोलीं- मुस्लिमों से बेहतर हैं हिंदू

Mumtaz on Interfaith Marriage: 70s के दशक में इस एक्ट्रेस ने कई सुपरहिट फिल्में दीं. इन्होंने 'तेरे मेरे सपने' और 'रोटी' जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी कि ये कई हफ्तों तक थिएटर से उतरी नहीं. धर्म से मुस्लिम इस हसीना ने शादी हिंदू बिजनेसमैन मयूर माधवानी से की और कुछ वक्त बाद फिल्मों से तौबा कर ली. शादी के इतने साल बाद इस हसीना ने इंटरफेथ मैरिज और हिंदू धर्म को लेकर खुलकर बात की. यहां तक कि एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि वो हिंदू देवी-देवताओं में गहरी आस्था रखती हैं.

भगवान में रखती हैं गहरी आस्था

यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में 78 साल की मुमताज ने हिंदू धर्म के प्रति अपने झुकाव को लेकर बात की. एक्ट्रेस ने कहा कि 'मेरे प्रिय भगवान शंकर और कृष्ण हैं. मैं मुस्लिम होते हुए भी इन दोनों में गहरी आस्था रखती हूं. घर पर मेरी दिनचर्या में धार्मिक अनुष्ठान शामिल है. जब भी मैं घर की सीढ़ियों से नीचे उतरती हूं तो वहां भगवान गणेश की मूर्ति है उनके चरणों में रोजाना प्रणाम करती हूं.'

मैंने और बहन ने की हिंदू से शादी

मुमताज ने कहा कि 'मैंने और मेरी बहन दोनों ने हिंदू धर्म में शादी की. मैंने हिंदू से शादी की और मेरे बहन ने भी. मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूं. मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग हिंदू और मुस्लिम के विभाजन की बात क्यों करते हैं.'

हिंदू मुस्लिमों से हैं बेहतर

'मुस्लिमों में बहुविवाह करने की प्रथा है. मैं हमेशा कहती हूं कि मैंने एक हिंदू से शादी की है मेरी बहन ने भी. मुसलमानों में कई पुरुष तीन या चार बार शादी करके अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं. ऐसे में मुसलमान हिंदुओं से बेहतर कैसे हैं? इस लिहाज से हिंदू बेहतर लगते हैं. वो आमतौर पर एक ही बार शादी करते हैं. कभी-कभी दो बार शादी कर सकते हैं. लेकिन वो इतनी आसानी से एक को छोड़कर दूसरे के पास चले जाएं वो गलत है.' आपको बता दें, मुमताज और मयूर माधवानी की दो बेटियां हैं. नताशा और तान्या. नताशा ने फरदीन खान से शादी की है.