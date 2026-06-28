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'मैं बिकिनी नहीं पहनूंगी...' 70s की इस एक्ट्रेस की वजह से सेट पर खड़ा हो गया था बवाल, 2 घंटे तक रुकी थी शूटिंग; देव आनंद भी रहे खामोश

Veteran Actor Bindu: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस बिंदु ने 'कटी पतंग' और 'जंजीर' जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर नाम कमाया था. हसीना नेगेटिव किरदारों में काफी हिट रही हैं. लोगों को उनका तेज-तर्रार अंदाज फिल्मों में काफी पसंद आया, लेकिन फिल्म 'जोशीला' में बिकिनी पहनने से उन्होंने इनकार कर दिया था. इसकी वजह से 2 घंटे तक शूटिंग रुकी रही थी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 28, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:45 AM IST
'मैं बिकिनी नहीं पहनूंगी...' 70s की इस एक्ट्रेस की वजह से सेट पर खड़ा हो गया था बवाल, 2 घंटे तक रुकी थी शूटिंग; देव आनंद भी रहे खामोश
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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