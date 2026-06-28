'मैं बिकिनी नहीं पहनूंगी...' 70s की इस एक्ट्रेस की वजह से सेट पर खड़ा हो गया था बवाल, 2 घंटे तक रुकी थी शूटिंग; देव आनंद भी रहे खामोश

Veteran Actor Bindu Refused to Wear Bikini: अगर आप हिंदी सिनेमा के दीवाने हैं, तो आप 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस बिंदु को तो जानते ही होंगे. उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी. हाल ही में उन्होंने अपनी यादों के पिटारे से फिल्म 'जोशीला' और 'अर्जुन पंडित' से जुड़ा एक किस्सा सुनाया है.
एक्ट्रेस ने साल 1973 में आई यश चोपड़ा की फिल्म 'जोशीला' की शूटिंग का एक किस्सा शेयर किया. इस फिल्म में बिंदु ने देव आनंद, हेमा मालिनी और राखी गुलजार जैसे दिग्गजों के साथ काम किया था. इस फिल्म में एक्ट्रेस को अचानक एक सीन के लिए बिकिनी पहनने को कहा गया था. इसके बारे में पहले उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी.
एक्ट्रेस बिंदु ने हाल ही में यूट्यूबर विकी लालवानी को दिए इंटरव्यू में खुलासा करते हुए कहा, 'मैंने 2 घंटे तक शूटिंग रोक दी, क्योंकि मैं यूं ही बिकिनी पहनने के लिए तैयार नहीं थी. बिकिनी तो बिकिनी होती है. मैंने यश जी से कहा, 'प्लीज... आपने मुझे इसके बारे में पहले कभी नहीं बताया. मुझे इसके बारे में सेट पर पहुंचने के बाद ही पता चला.'
बिंदु ने आगे कहा, 'तब यश जी ने कहा, "जितना हो सके पानी के अंदर ही रहो. हम उसी तरह शूट करेंगे और सिर्फ साइड और बैक के शॉट्स लेंगे.' बेचारे देव आनंद जी बस चुपचाप बैठे रहे और कुछ नहीं कहा. शूट लगभग 2 घंटे तक रुका रहा. मैं सोचती रही कि वह क्या सोच रहे होंगे. लेकिन यश जी ने मुझे भरोसा दिलाया और कहा, 'हम संभाल लेंगे. चिंता मत करो.'
यश चोपड़ा ने शुरुआत में सीन में बदलाव किया, ताकि बिंदु सहज महसूस कर सकें. बिंदु उस सीन को याद करते हुए कहती हैं, 'उन्होंने मुझे पानी में उतारा, वहां से शॉट्स लिए और फिर सिर्फ साइड और पीछे से फिल्माया. बाद में मैंने सिनेमैटोग्राफर फाली मिस्त्री से पूछा कि यह कैसा लग रहा है.' उन्होंने कहा, 'चिंता मत करो, तुम अच्छी लग रही हो, अश्लील नहीं.' फाली जी के ऐसा कहने पर मुझे काफी तसल्ली हुई.
फिल्म 'जोशीला' में देव आनंद ने डबल रोल निभाया था. इस फिल्म को आज भी इसके संगीत और बेहतरीन एक्टिंग के लिए याद किया जाता है. बिंदु ने उस दौर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया था, जिनमें संजीव कुमार भी शामिल थे.