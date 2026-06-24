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कभी कैंसर से जूझ रही थीं 70 के दशक की ये हसीना, अब 69 साल की उम्र में 11000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचीं; ट्रेकिंग से रच दी मिसाल

Nafisa Ali Trekking at Rohtang: बॉलीवुड एक्ट्रेस नफीसा अली ने रोहतांग पास के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेकिंग की. 69 साल की उम्र में हसीना को इतनी ऊंचाई पर चढ़ते देख फैंस हैरान रह गए. हाल ही में हसीना ने ट्रेकिंग की कुछ तस्वीरें शेयर कीं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 24, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:31 PM IST
कभी कैंसर से जूझ रही थीं 70 के दशक की ये हसीना, अब 69 साल की उम्र में 11000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचीं; ट्रेकिंग से रच दी मिसाल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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