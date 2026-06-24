नफीसा के ट्रेकिंग सफर ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है. फैंस कमेंट सेक्शन में इस अनुभवी एक्ट्रेस पर प्यार और तारीफ बरसा रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूज़र ने लिखा, 'मैम... मोटिवेशन और प्रेरणा के लिए धन्यवाद, खुश और स्वस्थ रहें. भगवान आप पर कृपा बनाए रखें.' वहीं एक और यूजर ने कहा, 'आपको इतनी एनर्जी के साथ देखकर बहुत अच्छा लगा. आप ऐसे ही दूसरों को प्रेरित करती रहें. जल्द ठीक हो जाएं, नफीसा जी.' एक कमेंट में लिखा था, 'मैम, मुझे अपनी हिम्मत का कुछ हिस्सा आपसे ही मिलता है.' एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'मजबूत बनी रहें और जल्द ठीक हो जाएं, नफीसा.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'जल्द ठीक होने का कितना सुंदर तरीका है, आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे. आपकी पॉज़िटिव सोच की जीत होगी और आप हर तरह की परेशानी से मुक्त रहेंगी.'