Nafisa Ali Trekking at Rohtang: बॉलीवुड एक्ट्रेस नफीसा अली 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. अपने 48 साल के एक्टिंग करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. कभी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नफीसा बीते साल कैंसर से जूझ रही थीं. इस जंग को जीतकर एक्ट्रेस अब फिर अपनी नई लाइफ जी रही हैं. नफीसा अली ने कैंसर जैसे बुरे दौर से गुजरने के बाद बदली हुई लाइफ की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
अब एक्ट्रेस नफीसा पहाड़ों पर खुली हवा के बीच ट्रेकिंग कर रही हैं. स्टेज 3 पेरिटोनियल और ओवेरियन कैंसर से लड़ने के बाद नफीसा हाल ही में रोहतांग दर्रे के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेकिंग करते हुए नजर आईं. जिनकी तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. आइए तस्वीरों पर नजर डालते हैं.
69 साल की हसीना नफीसा अली ने पहाड़ों के इस सफर के कुछ पलों को फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया है. तस्वीरों और वीडियोज के जरिए नफीसा ने अपने इस खूबसूरत सफर को दिखाया. इन क्लिप्स में नफीसा अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताती नजर आ रही हैं. नफीसा के लिए ये ट्रेक सिर्फ घर से बाहर बिताया गया एक दिन या एक पल नहीं, बल्कि इस बात को याद दिलाता है कि सर्जरी और कई बार की कीमोथेरेपी के बाद वो कितनी आगे आ चुकी हैं.
एक वीडियो शेयर करते हुए नफीसा ने अपनी ट्रिप के बारे में बताया कि ट्रेकिंग के दौरान उन्हें अपने परिवार और दोस्तों से कितना सपोर्ट मिला. उन्होंने लिखा, 'दोस्तों और परिवार के साथ 11,000 फीट की ऊंचाई पर एक शानदार पिकनिक और ट्रेकिंग का अनुभव. देखिए कैसे मेरे दामाद और पोते रास्ते पर नीचे उतरने में मेरी मदद कर रहे हैं. सर्जरी और कई कीमोथेरेपी सेशन के बाद इस अनुभव ने मुझे बिल्कुल नया और तरोताजा महसूस कराया.'
नफीसा के ट्रेकिंग सफर ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है. फैंस कमेंट सेक्शन में इस अनुभवी एक्ट्रेस पर प्यार और तारीफ बरसा रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूज़र ने लिखा, 'मैम... मोटिवेशन और प्रेरणा के लिए धन्यवाद, खुश और स्वस्थ रहें. भगवान आप पर कृपा बनाए रखें.' वहीं एक और यूजर ने कहा, 'आपको इतनी एनर्जी के साथ देखकर बहुत अच्छा लगा. आप ऐसे ही दूसरों को प्रेरित करती रहें. जल्द ठीक हो जाएं, नफीसा जी.' एक कमेंट में लिखा था, 'मैम, मुझे अपनी हिम्मत का कुछ हिस्सा आपसे ही मिलता है.' एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'मजबूत बनी रहें और जल्द ठीक हो जाएं, नफीसा.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'जल्द ठीक होने का कितना सुंदर तरीका है, आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे. आपकी पॉज़िटिव सोच की जीत होगी और आप हर तरह की परेशानी से मुक्त रहेंगी.'