71 साल का वो एक्टर...540 से ज्यादा फिल्मों में कर चुका है काम, फिर भी ‘लीजेंड’ कहलाने से इनकार; खुद बताई दिलचस्प वजह?

अनुपम खेर ने सिर्फ हिंदी फिल्मों में नहीं बल्कि इंटरनेशनल फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है. रंगमंच से लेकर फिल्मों और ओटीटी तक शायद ही कोई ऐसा मनोरंजन का माध्यम हो, जहां अनुपम खेर का टैलेंट नहीं पहुंच पाया.
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जी मीडिया के सहयोगी चैनल WION के World Pulse Summit में बुधवार को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने अपने करियर और सिनेमा से जुड़े कई दिलचस्प किस्सों को शेयर किया. अपनी दमदार एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले अनुपम खेर ने बताया कि फिल्मों में काम करते हुए उन्हें हमेशा आम लोगों की कहानियों और रोजमर्रा की जिंदगी से प्रेरणा मिली. उन्होंने यह भी कहा कि जिंदगी के छोटे-छोटे अनुभव ही कलाकार को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं.
अपने दादाजी से मिली सीख के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति हर काम के लिए समय निकाल ही लेता है. अनुपम खेर का कहना है कि भले ही उन्होंने इस इंडस्ट्री को इतने साल दिए हों, लेकिन वे खुद को 'दिग्गज' कहलाना पसंद नहीं करते. एक्टर कहते हैं वो खुद को अपना "सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी" मानते हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे किसी एक तरह की सोच या दायरे में बंधकर काम करना पसंद नहीं है. मेरी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा मैं खुद हूं.'
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उनका मानना है कि अगर इंसान खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहे तो वह समय के साथ आगे बढ़ता रहता है. टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा कि मैंने डिजिटल से पहले और डिजिटल बाद दोनों टाइम पर काम किया है. दोनों ही समय का अनुभव मेरे पास है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया को एक्टिव होने के बारे में भी बताया. उन्होंने बताया कि वह अपना सोशल मीडिया पर खुद संभालते हैं और इसके लिए अनुशासन जरूरी है. खेर ने कहा कि लोगों से जुड़े रहना और अपने विचार साझा करना भी कलाकार की जिम्मेदारी का हिस्सा है.
हालांकि, उन्होंने मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर चिंता भी जताई. उन्होंने कहा, 'आज की नई पीढ़ी मोबाइल पर ज्यादा समय बिताती है, जिससे उनकी जिज्ञासा कम हो सकती है.' खेर ने आगे कहा, 'मैं स्वभाव से बहुत जिज्ञासु इंसान हूं और मेरे हिसाब से सवाल पूछना और नई चीजें जानने की कोशिश करना ही इंसान को आगे बढ़ाता है.'
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समिट के दौरान अनुपम खेर ने अपनी फिल्म Tanvi: The Great का भी जिक्र किया. फिल्म के बारे में बात करते हुए एक्टर ने बताया कि इसकी कहानी उन्हें अपनी भतीजी से प्रेरित होकर मिली. खेर ने अपने दादा को भी याद करते हुए बताया कि बचपन में उनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला. उन्होंने कहा, 'मेरे दादा की बातें आज भी मुझे प्रेरित करती हैं.' अभिनेता ने आगे कहा कि क्रिएटिविटी के मामले में मैंने अपने ऑप्शन खुले रखते हैं.
शो में उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी हुई, जिन्हें उन्होंने मंच पर बुलाकर सम्मानित किया. बता दें कि लगभग चार दशक लंबे करियर में अनुपम खेर ने 540 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. अपने काम के लिए उन्हें दो नेशनल अवॉर्ड, आठ फिल्मफेयर अवॉर्ड और पद्मश्री व पद्मभूषण जैसे सम्मान मिल चुके हैं.
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