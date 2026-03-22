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Hindi Newsबॉलीवुड‘धुरंधर 2’ को ‘प्रोपेगेंडा’ कहने वालों पर भड़के अनुपम खेर, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, बोले- शर्म आनी चाहिए’

‘धुरंधर 2’ को ‘प्रोपेगेंडा’ कहने वालों पर भड़के अनुपम खेर, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, बोले- 'शर्म आनी चाहिए’

Anupam Kher On Dhurandhar 2: आदित्य धर की स्पाई एक्शन ‘धुरंधर 2’ की तारीफ हर जगह हो रही है, जिसमें इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स का नाम भी शामिल है, जो उनके काम की प्रशंसा कर रहे हैं. मगर अब इस लिस्ट में अनुपम खेर का नाम भी जुड़ गया है, उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फिल्म की तारीफ की, वहीं जो लोग इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं उनको तीखे जवाब भी दिए. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 22, 2026, 11:59 AM IST
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‘धुरंधर 2’ को ‘प्रोपेगेंडा’ कहने वालों पर भड़के अनुपम खेर, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, बोले- 'शर्म आनी चाहिए’

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 इस समय 400 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुकी है. इस फिल्म के सभी शोज सिनेमाघरों में रिलीज के तीसरे दिन भी फुल नजर आ रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि दर्शकों को फिल्म पसंद आ रही है. लेकिन कुछ लोगों को ये फिल्म ‘प्रोपेगेंडा’ लग रही है, इस तरह के दावों को एक्टर अनुपम खेर ने सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसा कहने वालों को शर्म आनी चाहिए, जिसके बाद ऑनलाइन कई रिएक्शन आए हैं. 

अनुपम खेर ने ‘धुरंधर 2’ को देखने के बाद अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने फिल्म को ट्रोल करने और प्रोपेगेंडा कहने वाले लोगों को सीधा जवाब दिया है और मूवी की तारीफ भी की. अनुपम खेर ने अपने पोस्ट में कहा, ‘जो लोग इसे नेशनलिज्म से भरपूर और प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं. मुझे उन पर बहुत ही तरस आता है. मुझे उन पर दया आती है.’ 

फिल्म को ट्रोल करने वालों पर भड़के
एक्टर ने आगे कहा, ‘फिल्म देखने से पहले ही मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि लोग ‘द कश्मीर फाइल्स’ को प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे थे. इस फिल्म को प्रोपेगेंडा’ कहने वालों को शर्म आनी चाहिए… अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो आप भी ऐसी फिल्म बना लो… कुछ पैसे लगाओ और कुछ लेखकों को काम पर रखो.’ अनुपम खेर ने फिल्म के टॉपिक को लेकर बात करते हुए इसे देश की प्रेजेंट रियलिटी बताया है. 

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देश की सिस्टम की तारीफ की
अनुपम ने आगे कहा, ये फिल्म दिखाती है कि ‘हमारा सिस्टम कितना शानदार है, हमारे लोग कितने शानदार हैं, हमारी एजेंसियां कितनी शानदार हैं.’ उन्होंने कहा कि ‘फिल्म को सिर्फ लेबल लगाकर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक एक्सपीरियंस के रूप में भी देखना चाहिए.’

‘धुरंधर 2’ की जमकर की तारीफ
वीडियो पोस्ट में उन्होंने ‘धुरंधर 2’ देखने के बाद अपना रिएक्शन शेयर करते हुए लिखा, ‘धुरंधर 2’ शानदार है! आदित्य धर एक रॉकस्टार हैं! कभी-कभी शब्द कम पड़ जाते हैं. आप फिल्म देखकर बाहर निकलते हैं... और आपके भीतर एक खामोशी छा जाती है जो सब कुछ कह देती है, फिर भी कुछ समझा नहीं पाती. #धुरंधर देखने का अनुभव कुछ ऐसा ही था. 

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