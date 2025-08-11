'क्या इस बार मैं मर जाऊंगा?' इस एक्टर को लगता है स्टंट सीन शूट करने से डर, बोले- 'मैं कोई सुपरमैन नहीं...'
Advertisement
trendingNow12876472
Hindi Newsबॉलीवुड

'क्या इस बार मैं मर जाऊंगा?' इस एक्टर को लगता है स्टंट सीन शूट करने से डर, बोले- 'मैं कोई सुपरमैन नहीं...'

Jackie Chan on Stunt Scene And Hollywood: हॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस स्टार जैकी चैन (Jackie Chan) हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नों फिल्म फेस्टिवल में नजर आए थे.  इस दौरान जैकी चैन ने कहा कि वह स्टंट करने से 'डरते' हैं और उन्हें डर है कि सेट पर उनकी मौत हो जाएगी. उनका ये बयान काफी वायरल हो रहा है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 11, 2025, 08:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जैकी चैन
जैकी चैन

Jackie Chan on Stunt Scene: दुनियाभर में अपने एक्शन सीन्स के लिए फेमस एक्टर जैकी चैन काफी चर्चा में बने रहते हैं. जैकी चैन से जुड़ी आए दिन खबर सामने आती रहती है, जिसके वजह से वह हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. कभी उनकी तस्वीरें तो कभी उनके बयान वायरल होते रहते हैं. हाल ही में जैकी चैन एक इवेंट में पहुंचे. इस दौरान चैन ने कई मुद्दों पर बात की और एक बड़ा खुलासा किया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है तो चलिए जानते हैं कि आखिर जैकी ने ऐसा क्या कहा.  

'मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं'
एक्टर जैकी चैन एक बार फिर से खबरों में गए हैं. जैकी चैन हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे थे. इस दौरान जैकी चैन हॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर बात करते हुए नजर आए. स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने अपने स्टंट को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि 'मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं. मुझे डर लगता है. स्टंट से पहले मैं सोचता हूं, 'क्या इस बार मैं मर जाऊंगा?' जैकी का ये बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'आजकल अच्छी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल'
जैकी चैन ने कहा कि अब जब वह 70 की उम्र पार कर चुके हैं, तब भी वह अपने मार्शल आर्ट के दृश्य खुद करने में सक्षम हैं और वह हमेशा अपनी फिल्मों को अच्छा बनाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि 'दर्शकों को बारिश या निर्माता के बारे में या बजट में कटौती के बारे में कुछ नहीं पता. उन्हें बस एक अच्छी फिल्म चाहिए. मैं इसे हमेशा याद रखता हूं, इसलिए मैं हर सीन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करता हूं. मुझे लगता है कि पुरानी फिल्में आज की फिल्मों से बेहतर थीं. अब, ये बड़े स्टूडियो फिल्म निर्माता नहीं हैं, वे व्यवसायी हैं. आजकल अच्छी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है..

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'इसने मुझे बहुत डरा दिया' 
चैन को इससे पहले अपनी 2020 की फिल्म वैनगार्ड के सेट पर एक स्टंट के गड़बड़ा जाने का अनुभव हुआ था, जब जेट स्की चेज सीन की शूटिंग के दौरान वह पानी के नीचे फंस गए थे. पर्दे के पीछे के फुटेज में एक्टर को पानी से बाहर निकलते और यह कहते हुए दिखाया गया था कि 'इसने मुझे बहुत डरा दिया.' 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
काजोल गुप्ता

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

jackie chan stuntsJackie Chan

Trending news

मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
Bhagwant Mann
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
Independence Day
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
KN Rajanna
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
Supreme Court
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
bengaluru news
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिन्ना के मरते ही उसे काफिर बना दिया
15 August 1947 History
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिन्ना के मरते ही उसे काफिर बना दिया
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
Kishtwar
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
Dadra and Nagar Haveli
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
Rahul Gandhi
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
Maharashtra
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
;