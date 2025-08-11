'क्या इस बार मैं मर जाऊंगा?' इस एक्टर को लगता है स्टंट सीन शूट करने से डर, बोले- 'मैं कोई सुपरमैन नहीं...'

Jackie Chan on Stunt Scene And Hollywood: हॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस स्टार जैकी चैन (Jackie Chan) हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नों फिल्म फेस्टिवल में नजर आए थे. इस दौरान जैकी चैन ने कहा कि वह स्टंट करने से 'डरते' हैं और उन्हें डर है कि सेट पर उनकी मौत हो जाएगी. उनका ये बयान काफी वायरल हो रहा है.
Trending Photos
Jackie Chan on Stunt Scene: दुनियाभर में अपने एक्शन सीन्स के लिए फेमस एक्टर जैकी चैन काफी चर्चा में बने रहते हैं. जैकी चैन से जुड़ी आए दिन खबर सामने आती रहती है, जिसके वजह से वह हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. कभी उनकी तस्वीरें तो कभी उनके बयान वायरल होते रहते हैं. हाल ही में जैकी चैन एक इवेंट में पहुंचे. इस दौरान चैन ने कई मुद्दों पर बात की और एक बड़ा खुलासा किया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है तो चलिए जानते हैं कि आखिर जैकी ने ऐसा क्या कहा.
'मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं'
एक्टर जैकी चैन एक बार फिर से खबरों में गए हैं. जैकी चैन हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे थे. इस दौरान जैकी चैन हॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर बात करते हुए नजर आए. स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने अपने स्टंट को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि 'मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं. मुझे डर लगता है. स्टंट से पहले मैं सोचता हूं, 'क्या इस बार मैं मर जाऊंगा?' जैकी का ये बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है.
'आजकल अच्छी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल'
जैकी चैन ने कहा कि अब जब वह 70 की उम्र पार कर चुके हैं, तब भी वह अपने मार्शल आर्ट के दृश्य खुद करने में सक्षम हैं और वह हमेशा अपनी फिल्मों को अच्छा बनाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि 'दर्शकों को बारिश या निर्माता के बारे में या बजट में कटौती के बारे में कुछ नहीं पता. उन्हें बस एक अच्छी फिल्म चाहिए. मैं इसे हमेशा याद रखता हूं, इसलिए मैं हर सीन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करता हूं. मुझे लगता है कि पुरानी फिल्में आज की फिल्मों से बेहतर थीं. अब, ये बड़े स्टूडियो फिल्म निर्माता नहीं हैं, वे व्यवसायी हैं. आजकल अच्छी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है..
'इसने मुझे बहुत डरा दिया'
चैन को इससे पहले अपनी 2020 की फिल्म वैनगार्ड के सेट पर एक स्टंट के गड़बड़ा जाने का अनुभव हुआ था, जब जेट स्की चेज सीन की शूटिंग के दौरान वह पानी के नीचे फंस गए थे. पर्दे के पीछे के फुटेज में एक्टर को पानी से बाहर निकलते और यह कहते हुए दिखाया गया था कि 'इसने मुझे बहुत डरा दिया.'
