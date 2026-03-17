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Hindi Newsबॉलीवुडरेखा का वो हीरो...जिसने तलाकशुदा के चक्कर में देवानंद की भतीजी को किया चीट, दूसरी बीवी ने लगाए संगीन आरोप तो हुई थी जेल; कभी धर्मेंद्र को देता था कॉम्पिटिशन

रेखा का वो हीरो...जिसने तलाकशुदा के चक्कर में देवानंद की भतीजी को किया चीट, दूसरी बीवी ने लगाए संगीन आरोप तो हुई थी जेल; कभी धर्मेंद्र को देता था कॉम्पिटिशन

बॉलीवुड का ये एक्टर पाकिस्तान के लाहौर में जन्मा लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में कमाल कर दिया. टीवी से लेकर फिल्मों में काम किया और अमिताभ बच्चन से लेकर कई दिग्गज एक्टर्स को कड़ी टक्कर दी. लाइफ में दो शादियां की, दो बेटियों के पिता बने. मगर मौत के वक्त तन्हा रहे. जेल भी गए. जानिए कौन है. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 17, 2026, 10:01 PM IST
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रेखा का वो हीरो...जिसने तलाकशुदा के चक्कर में देवानंद की भतीजी को किया चीट, दूसरी बीवी ने लगाए संगीन आरोप तो हुई थी जेल; कभी धर्मेंद्र को देता था कॉम्पिटिशन

1970 के दशक में हिंदी सिनेमा में कई नए कलाकार आए, लेकिन उनमें से कुछ ने अपनी पढ़ाई और मेहनत से अलग पहचान बनाई. ऐसे ही एक अभिनेता थे, नवीन निश्चल, जिन्होंने फिल्म और अभिनय की दुनिया में न केवल अपनी कला दिखाई, बल्कि शिक्षा में भी अपनी काबिलियत साबित की. उन्होंने अपने अभिनय के सफर की शुरुआत फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) से की, जहां वे टॉपर रहे और गोल्ड मेडल हासिल किया. इस उपलब्धि ने उनके करियर की नींव इतनी मजबूत बनाई कि वे रातों-रात स्टार बन गए.

'एक्टिंग' का गोल्ड मेडलिस्ट

नवीन की पहली फिल्म 'सावन भादो' (1970) थी, जिसमें उनके साथ रेखा थीं. यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और नवीन रातों-रात स्टार बन गए. इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई. उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया, जैसे 'विक्टोरिया नंबर 203', 'बुड्ढा मिल गया', 'धुंध', 'हंसते जख्म' और 'परवाना'. इन फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा.

हालांकि, उनके करियर में उतार-चढ़ाव भी आए. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो सेट पर उनका व्यवहार और नखरे कभी-कभी निर्माताओं के साथ तनाव पैदा कर देते थे. लेकिन उन्होंने कभी कला के प्रति जुनून नहीं छोड़ा. इसी वजह से उन्होंने टीवी की ओर रुख किया और कई हिट टीवी शो किए. इनमें सबसे लोकप्रिय 'देख भाई देख' था, साथ ही उन्होंने 'आशीर्वाद' और 'फरमान' जैसे शो में भी अपनी प्रतिभा दिखाई.

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दूसरी बीवी ने लगाए संगीन आरोप तो हुई थी जेल

नवीन निश्चल ने मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी पत्नी और एक्ट्रेस योगिता बाली के साथ फिल्म 'परवाना' में काम किया था. वहीं, अमिताभ बच्चन नेगेटिव रोल में थे. लेकिन फिल्म ने खास कमाल नहीं किया. नतीजन नवीन की बैक-टू-बैक फिल्में फ्लॉप हो रही थीं. जिस कारण उनको साइड रोल्स मिलने लगे. नवीन निश्चल ने देव आनंद की भतीजी और फिल्ममेकर शेखर कपूर की बहन नीलू कपूर से शादी की थी. इनसे इन्हें दो बेटियां नताशा निश्चल और नोमिता निश्चल हुई थीं. लेकिन एक्टर का नाम पद्मिन कपिला के साथ जुड़ने लगा. इनके अफेयर की अफवाह उड़ी तो पहली शादी टूट गई. नवीन निश्चल ने तलाकशुदा गीतांजलि से शादी की. लेकिन 22 अप्रैल, 2006 को दूसरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया और नोट में लिखा कि एक्टर उन्हें अपने भाई प्रवीण के कहने पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे.

19 मार्च 2011 को पुणे जाते समय दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया. उनका जाना न केवल उनके परिवार और दोस्तों के लिए दुखद था, बल्कि हिंदी सिनेमा के लिए भी एक बड़ा नुकसान था.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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Naveen Nishchal

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