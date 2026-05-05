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Hindi Newsबॉलीवुडबाल वापस आ सकते हैं, लेकिन TMC नहीं वाले बयान पर अनुपम खेर का रिएक्शन, बोले-सौ जन्मों में तक नहीं चाहिए

'बाल वापस आ सकते हैं, लेकिन TMC नहीं' वाले बयान पर अनुपम खेर का रिएक्शन, बोले-सौ जन्मों में तक नहीं चाहिए

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. राज्य बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुपम खेर के सिर पर फिर से नए बाल आ सकते हैं, लेकिन टीएमसी अब दोबारा कभी सरकार नहीं बना पाएगी.'

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 05, 2026, 05:04 PM IST
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'बाल वापस आ सकते हैं, लेकिन TMC नहीं' वाले बयान पर अनुपम खेर का रिएक्शन, बोले-सौ जन्मों में तक नहीं चाहिए

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. एक्टर अक्सर अपनी पर्सनल,  लाइफ, फिल्मों और राजनीतिक से जुड़ें मुद्दों पर पोस्ट करते हैं. हालांकि, इस बार मुद्दा एक्टर ने किसी मुद्दे पर नहीं बल्कि बीजेपी नेता के एक बयान और ममता बनर्जी की हाल पर चुटकी ली है. बता दें कि पश्चिम बंगाल इमं हुए विधानसभा चुनावों के नीतीजों में ममता बनर्जी की पार्टी को करारी हाल मिली है. 

अनुपम खेर ने शेयर किया पोस्ट 

वहीं, एक वरिष्ट बीजेपी नेता का एक बयान वायरल हो रहा है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता समिक भट्टाचार्य ने कहा कि अनुपम खेर के बाल वापस आ सकते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस (TMC) वापस नहीं आएगी.' ये बयान जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुपम खेर ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया. उन्होंने इस टिप्पणी को मजाकिया अंदाज में लिया, लेकिन साथ ही अपनी बात भी रखी. उनका जवाब भी फैंस को काफी पसंद आ रहा है. अनुपम खेर लिखते हैं, 'अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है. तुम मेरे सिर पर बाल क्यों उगाना चाहते हो. इस हालत में तो मैं सौ जन्मों में भी ऐसा नहीं चाहूंगा. जय श्री राम.'

इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद अनुपम खेर का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में अनुपम खेर ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए ऐसा मैसेज शेयर किया, जिसे लोग सीधे बंगाल चुनाव नतीजों से जोड़कर देख रहे हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद से ही बीजेपी की जीत को लेकर चर्चा हो रही है. इसी बीच जाने माने एक्टर अनुपम खेर ने भी एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है. उनकी ये पोस्ट खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

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वायरल हुआ अनुपम खेर का क्रिप्टिक पोस्ट

देश के अलग-अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आज यानी सोमवार को आ चुके हैं. नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल के नतीजों की लगातार चर्चा हो रही है. बीजेपी ने यहां बंपर जीत का परचम लहराया है. इस जीत को लोग बड़ा राजनीतिक बदलाव मान रहे हैं.इसी बीच अनुपम खेर का एक्स पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने लिखा, ‘अगर उद्देश्य सच्चा हो तो मंजिल तय है. आप जीत को टाल सकते हैं, हरा नहीं सकते हैं.’

बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि अनुपम खेर ने किसी बात पर अपनी राय जाहिर की है. वह अक्सर देश के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी रखते हैं. उनके बयान अक्सर सोशल मीडिया वायरल होते रहते हैं.

 

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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