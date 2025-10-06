Advertisement
trendingNow12949621
Hindi Newsबॉलीवुड

काम से ब्रेक लेकर ऋषिकेश पहुंचे रजनीकांत, सड़क किनारे पत्तल में खाया खाना; गंगा आरती में भी हुए शामिल

Rajinikanth On Spiritual Journey: अभिनेता रजनीकांत ने इन दिनों प्रोफेशनल कमिटमेंट्स से ब्रेक ले लिया है. वे हिमालय में आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं. इस दौरान वे सड़क किनारे पत्तल पर खाने का लुत्फ उठाते नजर आए.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काम से ब्रेक लेकर ऋषिकेश पहुंचे रजनीकांत, सड़क किनारे पत्तल में खाया खाना; गंगा आरती में भी हुए शामिल

सुपरस्टार रजनीकांत अपने काम से ब्रेक लेकर ऋषिकेश पहुंचे. इस यात्रा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हैं. इसमें रजनीकांत आम लोगों की तरह पत्तल में सड़क किनारे खाना खाते दिखाई दे रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो, रजनीकांत ऋषिकेश स्थित स्वामी दयानंद आश्रम गए और स्वामी दयानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की. वहां अपने प्रवास के दौरान, थलाइवा ने गंगा घाट पर ध्यान किया और गंगा आरती में भी हिस्सा लिया. इसके बाद वह द्वाराहाट गए थे.

ऋषिकेश पहुंचे रजनीकांत

रजनीकांत की इस धार्मिक यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हैं. इनमें से एक में रजनीकांत सफेद कपड़े पहने एक पुल पर खाना खाते दिख रहे हैं. इस फोटो में पीछे उनकी कार खड़ी दिखी. एक फोटो में वह कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह फोटो किसी आश्रम की लग रही है. एक अन्य तस्वीर में रजनीकांत एक पुजारी के साथ पूजा-पाठ करते दिख रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले रजनीकांत ने एक पोस्ट में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की रैली में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी.

सड़क किनारे पत्तल में खाया खाना

इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, "करूर में हुई घटना में निर्दोष लोगों की मौत की खबर दिल को झकझोर देने वाली है. इसके बारे में जानकर बहुत दुख हुआ. इस घटना में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना. घायलों को सांत्वना." वर्कफ्रंट की बात करें तो रजनीकांत पिछली बार लोकेश कनगराज की फिल्म ‘कुली’ में नजर आए थे. इसमें नागार्जुन और श्रुति हासन ने भी अहम रोल निभाया था. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

बहुत जल्द वह फिल्म ‘जेलर-2’ में दिखाई देंगे. इस फिल्म की शूटिंग जारी है. फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार कर रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

actor Rajinikanth

Trending news

फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
bengaluru news
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
;