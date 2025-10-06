काम से ब्रेक लेकर ऋषिकेश पहुंचे रजनीकांत, सड़क किनारे पत्तल में खाया खाना; गंगा आरती में भी हुए शामिल

Rajinikanth On Spiritual Journey: अभिनेता रजनीकांत ने इन दिनों प्रोफेशनल कमिटमेंट्स से ब्रेक ले लिया है. वे हिमालय में आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं. इस दौरान वे सड़क किनारे पत्तल पर खाने का लुत्फ उठाते नजर आए.
Trending Photos
सुपरस्टार रजनीकांत अपने काम से ब्रेक लेकर ऋषिकेश पहुंचे. इस यात्रा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हैं. इसमें रजनीकांत आम लोगों की तरह पत्तल में सड़क किनारे खाना खाते दिखाई दे रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो, रजनीकांत ऋषिकेश स्थित स्वामी दयानंद आश्रम गए और स्वामी दयानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की. वहां अपने प्रवास के दौरान, थलाइवा ने गंगा घाट पर ध्यान किया और गंगा आरती में भी हिस्सा लिया. इसके बाद वह द्वाराहाट गए थे.
ऋषिकेश पहुंचे रजनीकांत
रजनीकांत की इस धार्मिक यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हैं. इनमें से एक में रजनीकांत सफेद कपड़े पहने एक पुल पर खाना खाते दिख रहे हैं. इस फोटो में पीछे उनकी कार खड़ी दिखी. एक फोटो में वह कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह फोटो किसी आश्रम की लग रही है. एक अन्य तस्वीर में रजनीकांत एक पुजारी के साथ पूजा-पाठ करते दिख रहे हैं.
इससे पहले रजनीकांत ने एक पोस्ट में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की रैली में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी.
सड़क किनारे पत्तल में खाया खाना
इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, "करूर में हुई घटना में निर्दोष लोगों की मौत की खबर दिल को झकझोर देने वाली है. इसके बारे में जानकर बहुत दुख हुआ. इस घटना में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना. घायलों को सांत्वना." वर्कफ्रंट की बात करें तो रजनीकांत पिछली बार लोकेश कनगराज की फिल्म ‘कुली’ में नजर आए थे. इसमें नागार्जुन और श्रुति हासन ने भी अहम रोल निभाया था. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
बहुत जल्द वह फिल्म ‘जेलर-2’ में दिखाई देंगे. इस फिल्म की शूटिंग जारी है. फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार कर रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.