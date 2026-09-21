नहीं रहीं बंगाली एक्ट्रेस मिथु मुखर्जी, 71 साल की उम्र में कैंसर से जंग के बाद निधन

बंगाली सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस मिथु मुखर्जी का रविवार रात 71 साल की उम्र में निधन हो गया. मिथु मुखर्जी लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था.
बता दें कि मिथु मुखर्जी ने साल 1972 में चित्ता बोस की फिल्म 'शेष पर्व' से बड़े पर्दे पर कदम रखा था. हालांकि, उन्हें असली पहचान फिल्म 'मरजीना अब्दुल्ला' से मिली. दिनेन गुप्ता के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने मरजीना का मुख्य किरदार निभाया था. इस भूमिका के बाद वह बंगाली सिनेमा में एक जाना-पहचाना नाम बन गईं.
इसके बाद मिथु मुखर्जी ने कई चर्चित बंगाली फिल्मों में काम किया. इनमें 'निशि कन्या' (1973), 'मौचाक' (1974), 'स्वयंसिद्धा' (1975), 'होटल स्नो फॉक्स' (1976), 'भाग्यचक्र' (1980) और 'संधि' (1980) जैसी फिल्में शामिल हैं. अपने दमदार एक्टिंग के जरिए उन्होंने बंगाली सिनेमा में खास पहचान बनाई थी.
मुखर्जी ने हिंदी सिनेमा में भी काम किया. उन्होंने 1976 में दुलल गुहा की फिल्म 'खान दोस्त' से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया. बाद में वह बसु चटर्जी की फिल्म 'सफ़ेद झूठ' के साथ-साथ 'दिल्लगी' और 'दो लड़के दोनों कड़के' जैसी फ़िल्मों में भी नज़र आईं. फिर साल 1980 के दशक में 'दुजाने' में काम करने के बाद, मुखर्जी ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया.
वह 1990 में चंद्र बरोट की फिल्म 'आश्रिता' के साथ स्क्रीन पर लौटीं, जो उनकी आखिरी मूवी साबित हुई. 'आश्रिता' के बाद, मुखर्जी ने फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर रहने का फ़ैसला किया और लाइमलाइट से दूर सादगी भरी ज़िंदगी बिताई. इसके बाद के सालों में वह ज़्यादातर लोगों की नज़रों से दूर ही रहीं.