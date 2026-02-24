'बड़े और छोटे स्टार्स का खाना भी होता है अलग...'सेट पर होने वाले भेदभाव पर बोले गोविंद नामदेव- राय लेंगे तो वो नीचे हो जाएंगे

Govind Namdev on Inequality on Film Sets: फिल्म इंडस्ट्री में भेदभाव का मुद्दा तो कई बार उठ चुका है. कई सितारों ने सेट पर मिलने वाली फैसिलिटी और लोगों के साथ होने वाले बर्ताव को लेकर भी खुलकर बात की. इन्हीं चीजों को लेकर कई सारी मूवीज में नजर आने वाले एक्टर गोविंद नामदेव ने भी खुलासा किया. एक्टर ने बताया कि सेट पर कैसे लीड एक्टर्स और बाकी सितारों के बीच खाने को लेकर भी असमानता होती है. एक्टर का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

राय लेंगे तो वो नीचे हो जाएंगें...

'शोला और शबनम', 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी', 'वॉन्टेड' और 'ओएमजी' जैसी मूवीज में गोविंद नामदेव नजर आ चुके हैं. हाल ही में एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए गोविंद नामदेव ने फिल्म के सेट पर होने वाले भेदभाव को लेकर खुलकर बात की. एक्टर ने बताया कि कैसे फिल्म के सेट पर खाने को लेकर भी बराबरी नहीं होती. जब एक्टर से पूछा गया कि क्या सेट पर सितारे आपसे कोई राय लेते हैं क्योंकि आप सीनियर एक्टर हैं. इसका जवाब देते हुए गोविंद ने कहा- 'स्टार्स को लगता है कि अगर वो किसी और से सेट पर राय लेंगे तो वो नीचे हो जाएंगें. ये पहला विचार है जो उनके मन में आता है. उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ पूछेंगे तो बाकी सितारों को ऐसा लगेगा कि उन्हें पता नहीं है कि इसे कैसे करना है. तो यहां पर थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है. अगर वो टॉप लेवल का स्टार है तो उसे ऐसा लगता है कि कुछ भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है.अगर किसी स्टार को एडवाइज लेनी होती है तो वो अपने ही स्तर के स्टार से कॉन्टेक्ट करेगा. कई स्टार तो मुझे छोटा एक्टर ही मानते हैं.'

सेट पर होता है अलग व्यवहार

गोविंद नामदेव ने कहा कि 'फिल्म के सेट पर छोटे और बड़े सितारों के बीच कई चीजों को लेकर भेदभाव किया जाता है. सेट पर छोटे और बड़े स्टार्स के लिए एक व्यवस्था है जैसे कि सैलरी और सेट पर उनके साथ किया जाने वाला ट्रीटमेंट.अगर किसी को ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं तो उसकी वैनिटी वैन बड़ी होगी. इस तरह से ये सब डिसाइड होता है. इन सबके अलावा खाने को लेकर भी एक हैरारकी होती है. स्टार्स के लिए अलग खाना आता है और बाकी सितारों को अलग खाना दिया जाता है.इस इंटरव्यू में गोविंद नामदेव ने बताया कि कई स्टार्स सेट पर लोगों के साथ समान व्यवहार करते हैं. 'ओएमजी' के सेट पर अक्षय कुमार और डायरेक्टर ने इस बात का फैसला किया था सेट पर सभी सितारों को एक ही तरह का खाना सर्व किया जाए.'