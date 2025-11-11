धर्मेंद्र से पहले इस सुपरस्टार की उड़ी मौत की अफवाह, वायरल हुई थी हॉस्पिटल की तस्वीर; कभी अपने एक्शन से दुनियाभर में मचा चुके हैं तहलका

Jackie Chan Death Rumors: हिंदी सिनेमा के 'हीमैन' कहे जाने वाले धर्मेंद्र के निधन की फेक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई. हालांकि, बाद में ये खबर फेक निकली, वहीं, दूसरी और मार्शल आर्टिस्ट और एक्टर जैकी चैन के भी निधन की खबरों का दावा किया गया. एक्स और फेसबुक पर कई पोस्ट में दावा किया गया है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे. हालांकि, कुछ में तो ये भी दावा किया गया है कि उनकी पत्नी और बेटी ने इस बात की पुष्टि की है. लेकिन सब दावे झूठे हैं. 71 साल के अभिनेता जिंदा हैं और स्वस्थ हैं.

दअरसल, जैकी जैन की मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसकी वजह उनकी पुरानी चोट को बताया जाने लगा. लिखा था, '71 साल के जैकी चैन का दशकों पहले लगी चोट के कारण कुछ दिक्कत हुई और उससे जूझने के बाद उनका निधन हो गया. हॉलीवुड के दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी है और परिवार ने भी इसकी पुष्टि की है.'



जैकी चैन की पहले भी उड़ी थी मौत की खबर

बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ. साल 2015 में भी जैकी चैन की मौत की अफवाह उड़ी थी. जिस पर खुद एक्टर ने रिएक्ट किया था और कहा था, 'जब मैं फ्लाइट से उतरा तो दो खबरों ने मुझे चौंका दिया. पहली बात, मैं अभी जिंदा हूं और दूसरी बात रेड पॉकेट्स के बारे में मेरे नाम का इस्तेमाल करके जो Weibo पर घोटाला हो रहा है, उस पर यकीन मत करिए.'