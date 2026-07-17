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‘OMG 2 मेरा आइडिया था...’ परेश रावल का बड़ा खुलासा! अक्षय कुमार ने पूरी कहानी बदलकर ‘भगवान’ को बीच में ला दिया

Paresh Rawal on OMG 2: ‘ओएमजी 2’ फिल्म को लेकर परेश रावल ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में बड़ा ही हैरान करने वाला दावा किया. उनका कहना है कि इस फिल्म का असली कॉन्सेप्ट उनका था, जिसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं था. लेकिन अक्षय कुमार के आने के बाद पूरी कहानी ही बदल दी गई.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 17, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:23 AM IST
‘OMG 2 मेरा आइडिया था...’ परेश रावल का बड़ा खुलासा! अक्षय कुमार ने पूरी कहानी बदलकर ‘भगवान’ को बीच में ला दिया
Image Credit: Paresh Rawal on OMG 2Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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