‘OMG 2 मेरा आइडिया था...’ परेश रावल का बड़ा खुलासा! अक्षय कुमार ने पूरी कहानी बदलकर ‘भगवान’ को बीच में ला दिया

जब 2023 में अक्षय कुमार की फिल्म ‘ओएमजी 2’ रिलीज होने वाली थी, तब सेंसर बोर्ड के साथ इसका काफी विवाद हुआ था. बोर्ड को सेक्स एजुकेशन और धर्म का कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आ रहा था. इसी वजह से फिल्म को ‘A’ सर्टिफिकेट मिला और अक्षय के किरदार को भगवान शिव से बदलकर उनका दूत करना पड़ा. अब इस पूरे मामले पर बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल ने खुलकर बात की है. उन्होंने विकी लालवानी को दिए इंटरव्यू में बताया कि फिल्म का असली आइडिया उनका था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया.
परेश रावल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर अक्षय कुमार उनके ओरिजनल आइडिया के साथ फिल्म बनाते, तो इतना बड़ा विवाद कभी होता ही नहीं. उन्होंने बताया कि असली कहानी एक पिता और बेटे के रिश्ते पर टिकी हुई थी, जिसमें दूर-दूर तक कोई भी धार्मिक एंगल नहीं रखा गया था. परेश रावल के मुताबिक, उन्होंने इस कहानी का स्क्रीनप्ले डायरेक्टर अमित राय के साथ मिलकर बहुत मेहनत से लिखा था. लेकिन जैसे ही इस प्रोजेक्ट में अक्षय कुमार की एंट्री हुई, फिल्म की पूरी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया.
परेश रावल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने ‘रोड टू संगम’ फिल्म के डायरेक्टर अमित राय से संपर्क किया और उनसे पूछा, ‘क्या वो कोई नई फिल्म प्लान कर रहे हैं?’. परेश ने अमित से कहा कि उनके पास एक कमाल का आइडिया है, जिस पर दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए. हालांकि, परेश खुद को बहुत बड़ा राइटर तो नहीं मानते, लेकिन उन्हें स्क्रीनप्ले की अच्छी समझ है. इसलिए उन्होंने अमित राय के साथ मिलकर इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया था.
फिल्म की असली कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में थी, जो मास्टरबेट करते हुए पकड़ा जाता है और उसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है. इसके बाद उस लड़के की जिंदगी में तूफान आ जाता है. फिल्म में लड़के के पिता खजुराहो मंदिर के एक टूरिस्ट गाइड थे. इस स्क्रिप्ट को बिल्कुल सटीक और सही बनाने के लिए उन्होंने देश के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट प्रकाश कोठारी की भी मदद ली थी. परेश रावल इसे पूरी तरह से समाज को जागरूक करने वाली एक एजुकेशन फिल्म बनाना चाहते थे, जो बाद में धार्मिंक एंगल में बदल गई.
परेश रावल ने ये स्क्रिप्ट एक्टर-डायरेक्टर अनुराग कश्यप और धर्मा प्रोडक्शन्स के सोमन मिश्रा को भी सुनाई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म चलने से मना कर दिया. परेश के मुताबिक, पहली ‘ओएमजी’ (OMG) में भगवान का आना जरूरी था, क्योंकि वहां भगवान के खिलाफ केस था. लेकिन इस पार्ट में एक पिता अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा था. असली कहानी में एक आम बाइकर उस पिता का गाइड बनता है, न कि कोई भगवान. इस कहानी को जबरदस्ती भगवान और धर्म से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी.
परेश रावल ने आरोप लगाया कि जब अक्षय कुमार ने इस कहानी में दिलचस्पी दिखाई, तो सब कुछ बदल गया. अमित राय ने इस फिल्म का नाम टेम्परेरी ‘ओएमजी 2’ (OMG 2) रख दिया था. परेश ने अमित को मना भी किया कि इसे फ्रेंचाइजी मत बनाओ, लेकिन मेकर्स ने उनकी बात नहीं मानी. अक्षय कुमार ने परेश रावल को फिल्म में काम करने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन परेश इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए. उन्हें इस बात का भी बहुत दुख है कि फिल्म में उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया.