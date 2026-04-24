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Hindi Newsबॉलीवुड‘जमील जमाली’ बनकर छाए राकेश बेदी... फिल्म के ब्लॉकबस्टर होते ही मेकर्स ने दिया ऐसा सरप्राइज, सुनकर खुला रह जाएगा मुंह

‘जमील जमाली’ बनकर छाए राकेश बेदी... फिल्म के ब्लॉकबस्टर होते ही मेकर्स ने दिया ऐसा सरप्राइज, सुनकर खुला रह जाएगा मुंह

Rakesh Bedi: ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ में ‘जमील जमाली’ का किरदार निभा कर चारों तरफ छाए राकेश बेदी को उनकी शानदार एक्टिंग के लिए मेकर्स ने एक बड़ा इनाम दिया है. आदित्य धर की फिल्म के मेकर्स ने खुश होकर उन्हें एक ऐसा सरप्राइज दिया, जिसे सुनकर आपका भी मुंह खुला रह जाएगा. उनके डायलॉग्स और किरदार हर किसी को बेहद पसंद आया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 24, 2026, 09:14 AM IST
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Dhurandhar 2 Rakesh Bedi Jameel Jamali Character
Dhurandhar 2 Rakesh Bedi Jameel Jamali Character

Dhurandhar 2 Rakesh Bedi: टीवी से लेकर हिंदी फिल्मों तक का सफर तय करने वाले दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘धुरंधर’ और उसके सीक्वल ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ को लेकर खूब चर्चा में हैं. फिल्म में उन्होंने ‘जमील जमाली’ का किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है. खास बात ये है कि उनके अभिनय को सिर्फ दर्शकों ही नहीं बल्कि फिल्म के मेकर्स ने भी दिल से सराहा है. यही वजह है कि फिल्म की जबरदस्त सक्सेस के बीच उन्हें एक बड़ा सरप्राइज भी मिला है, जिसने उनके फैंस को और खुश कर दिया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राकेश बेदी की शानदार परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने उन्हें खास तौर पर बोनस देने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि ये बोनस करीब 1 करोड़ रुपये का है. ये रकम उनके पहले से तय किए गए फीस से अलग है. मेकर्स का कहना है कि ये उनके हार्ड वर्क और कंट्रीब्यूशन के लिए एक सम्मान के तौर पर दिया गया है, जिससे ये साफ होता है कि उनका काम टीम के लिए कितना खास रहा है. एक सूत्र के मुताबिक, ‘जमील जमाली के रोल में राकेश बेदी ने लोगों को खूब एंटरटेन किया और दिल जीत लिया’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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मेकर्स ने दिया 1 करोड़ का बोनस

सूत्र ने आगे बताया, ‘उनके डायलॉग्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और मीम्स की दुनिया में भी छा गए हैं. सीक्वल में उनके किरदार से जुड़ा ट्विस्ट भी दर्शकों को काफी पसंद आया’. इस तरह उनके रोल ने फिल्म की कहानी को और मजबूत बना दिया, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई. खबरों के मुताबिक, शुरुआत में आदित्य धर की इस फिल्म के लिए राकेश बेदी को दोनों पार्ट्स के लिए करीब 50 लाख रुपये ऑफर किए गए थे. लेकिन फिल्म के शानदार रिस्पॉन्स के बाद मेकर्स ने खुद उन्हें 1 करोड़ रुपये का बोनस चेक देकर सम्मानित किया. 

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40 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं एक्टिव 

ये कदम इंडस्ट्री में कम ही देखने को मिलता है, जब किसी एक्टर की मेहनत को इस तरह खुले दिल से सराहा जाता है. अगर उनके करियर की बात करें तो वे पिछले 40 सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्होंने फिल्मों, टीवी और थिएटर तीनों में काम किया है. खासकर कॉमेडी में उनकी पकड़ काफी मजबूत है. 80-90 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में छोटे लेकिन यादगार किरदार निभाए, जिससे उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. उनकी एक्टिंग हमेशा आम आदमी से जुड़ी हुई लगती है. टीवी की दुनिया में भी राकेश बेदी का बड़ा नाम रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कई फिल्मों और शोज में किया काम 

‘ये जो है जिंदगी’ में उनका रणजीत का किरदार आज भी लोगों को याद है. इसके अलावा ‘श्रीमान श्रीमती’, ‘यस बॉस’ और ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ जैसे शोज में भी उन्होंने शानदार काम किया. फिल्मों में भी ‘चश्मे बद्दूर’ और ‘हीरो नंबर 1’ जैसी फिल्मों में उनके रोल को काफी पसंद किया गया. हाल ही में राकेश बेदी ने ‘धुरंधर’ का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी भी जाहिर की. उन्होंने कहा, ‘मुझे ‘धुरंधर 2’ का हिस्सा बनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. यह सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं है बल्कि लोगों के दिलों में गहराई तक जगह बना चुकी है’.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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