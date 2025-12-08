Advertisement
trendingNow13034063
Hindi Newsबॉलीवुड

सेल्फी क्लिक करवाने आ रही थी फैन, देखते ही रेखा ने धकेला पीछे, बुरा बर्ताव देख भड़के फैंस, बोले- जया बच्चन 2.0

Rekha का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रेखा अपने फैन के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं कि उसे देखकर लोग भड़क गए.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 08, 2025, 09:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेखा
रेखा

Rekha Viral Video: 71 साल की रेखा की फैन फॉलोइंग आज भी तगड़ी है. जब भी वो स्पॉट होती हैं तो लोगों की भीड़ उन्हें एक नजर देखने के लिए उमर पड़ती है. लेकिन, हाल ही में रेखा का एक एयरपोर्ट का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने फैन के साथ ऐसा बर्ताव किया कि लोग उनका कंपेरिजन जया बच्चन से करने लगे. ये वीडियो देखकर लोग उन्हें जया बच्चन का 2.0 वर्जन भी कह रहे हैं.

रेखा के वीडियो ने मचाया बवाल

वीडियो में आप देखेंगे कि रेखा ब्लैक कलर का लॉग कोट पहनी हुई हैं. तभी अचानक एक महिला उनके सामने आती है और सेल्फी क्लिक करने के लिए फोन हाथ में लिए कहती है. रेखा उस महिला को तुरंत साइड कर देती है और तुरंत हंसते हुए वहां से आगे निकल जाती हैं. रेखा का ये वीडियो देखकर लोग हैरान हो गए. क्योंकि रेखा हमेशा अपने फैंस और पपाराजी के साथ फोटोज आसानी से क्लिक करा लेती हैं. लेकिन, इस बार उनका ये बर्ताव लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

 

भड़के यूजर्स

रेखा के वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा- 'जया बच्चन 2.0' . दूसरे यूजर ने लिखा- 'मुझे तो उस महिला के लिए बुरा लग रहा है. किसी फैन के लिए कुछ सेकेंड देना कितना मुश्किल था?' तीसरे यूजर ने लिखा- 'फिर जया बच्चन और रेखा में क्या फर्क है '

'मेरे शब्द शायद कभी भी...' 'धुरंधर' के धमाल के बाद सारा का रणवीर सिंह के लिए पोस्ट, बोलीं- मुश्किल वक्त पर 

बिग बी संग दी हिट फिल्में

रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस एंट्री ली थी. इनकी फिल्मों में जोड़ी सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन संग हिट रही. इन दोनों ने एक साथ कई मूवीज में काम किया. 'मुकद्दर का सिकंदर', 'सिलसिला', 'दो अनजाने', 'आलाप', 'खून पसीना', 'मिस्टर नटरवरलाल', 'सुहाग' और 'राम बलराम' हैं. रेखा अब भले ही गिनी चुनी कभी कभार फिल्में करती हैं. लेकिन, किसी अवॉर्ड फंक्शन या फिर इवेंट में अपने लुक्स से ऐसा लोगों को इंप्रेस करती है कि लोग उन पर आज भी फिदा हो जाते हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Rekha

Trending news

गोवा में 25 मौत वाले नाइट क्लब के मालिक फुकेट भागे, बच न पाएंगे; घसीटकर लाएगी पुलिस
Goa
गोवा में 25 मौत वाले नाइट क्लब के मालिक फुकेट भागे, बच न पाएंगे; घसीटकर लाएगी पुलिस
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
Nitin Gadkari
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
MEA
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
Election Commission
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
Karnataka News
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
Punjab
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?
Bankim Chandra Chatterjee
बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?
वंदे मातरम् पर प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, ममता मंदिर में करने लगीं आरती
Vande Mataram row
वंदे मातरम् पर प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, ममता मंदिर में करने लगीं आरती
चंदा, कुरान ख्वानी और मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं का फुल प्लान
Humayun Kabir
चंदा, कुरान ख्वानी और मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं का फुल प्लान
सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग
IndiGo crisis
सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग