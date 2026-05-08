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Hindi Newsबॉलीवुडकौन है 71 साल का वो साउथ सुपरस्टार? जो ‘दादी की शादी’ में बना 67 साल की नीतू कपूर का ऑनस्क्रीन दूल्हा, 40 साल बाद किया बॉलीवुड डेब्यू

कौन है 71 साल का वो साउथ सुपरस्टार? जो ‘दादी की शादी’ में बना 67 साल की नीतू कपूर का ऑनस्क्रीन दूल्हा, 40 साल बाद किया बॉलीवुड डेब्यू

South Superstar Bollywood Debut: साउथ सिनेमा का एक बड़ा सुपरस्टार अब बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहा है और खास बात ये है कि वे पहली बार नीतू कपूर के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आएगा. फिल्म ‘दादी की शादी’ की कहानी भी काफी अलग और दिलचस्प बताई जा रही है. अब फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर नीतू का ऑनस्क्रीन दूल्हा कौन है? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 08, 2026, 09:29 AM IST
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South Superstar Bollywood Debut
South Superstar Bollywood Debut

R Sarath Kumar Bollywood Debut: इन दिनों फिल्मों में शादी और फैमिली ड्रामा वाली कहानियां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं. 8 मई, 2026 को रिलीज होने वाली फिल्म ‘दादी की शादी’ को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है. इस फिल्म में नीतू कपूर एक ऐसी खुशमिजाज दादी के किरदार में नजर आएंगी, जो अपनी जिंदगी को खुलकर जीती है. कहानी एक ऐसी महिला के फैसले के आसपास घूमती है, जो बढ़ती उम्र की परवाह किए बिना दोबारा प्यार और शादी को अपनाना चाहती है. यही अलग सोच और इमोशनल कहानी लोगों की दिलचस्पी बढ़ा रही है.

फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें नीतू कपूर के साथ साउथ इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा नजर आने वाला है. दिलचस्प बात ये है कि हिंदी दर्शकों के लिए ये चेहरा थोड़ा नया हो सकता है, लेकिन साउथ सिनेमा में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. इस फिल्म में वे नीतू कपूर के लवर के किरदार में दिखाई देंगे. यहां बात हो रही है आर. सरथकुमार की, जो इस फिल्म से हिंदी फिल्मों में अपना ऑफिशियल डेब्यू करने जा रहे हैं. लंबे समय से साउथ सिनेमा में राज कर चुके सरथकुमार को अब बॉलीवुड में देखने के लिए भी फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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साउथ इंडस्ट्री में सुपरस्टार जैसा है रुतबा

आर. सरथकुमार का नाम तमिल सिनेमा के बड़े सितारों में लिया जाता है. उन्हें कॉलीवुड में ‘सुप्रीम स्टार’ के नाम से जाना जाता है. उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम करते हुए 150 से ज्यादा फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग दिखाई है. 90 के दशक में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों से लोगों का दिल जीता था. खासकर ‘सूरियन’ और ‘नट्टमई’ जैसी फिल्मों ने उन्हें जबरदस्त पहचान दिलाई. उनकी मजबूत पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस आज भी फैंस को काफी पसंद आती है. यही वजह है कि इतने सालों बाद भी उनका स्टारडम कम नहीं हुआ है.

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एक्टिंग से पहले करते थे ये काम

बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले आर. सरथकुमार पत्रकारिता से जुड़े हुए थे. इसके अलावा वे एक शानदार बॉडीबिल्डर भी रह चुके हैं. साल 1974 में उन्होंने ‘मिस्टर मद्रास यूनिवर्सिटी’ का खिताब अपने नाम किया था. फिटनेस और मेहनत की वजह से उन्होंने फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई. बाद में उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और धीरे-धीरे साउथ इंडस्ट्री के बड़े स्टार बन गए. उनकी जिंदगी का सफर काफी दिलचस्प रहा है, क्योंकि उन्होंने हर क्षेत्र में खुद को साबित किया. यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें बेहद पंसद करते हैं. 

राजनीति में भी दिखा चुके हैं दम

आर. सरथकुमार सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने राजनीति में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. वे तमिलनाडु की राजनीति का बड़ा चेहरा रह चुके हैं और राज्यसभा सांसद के साथ-साथ विधायक यानी MLA की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. फिल्मों और राजनीति दोनों जगह उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. यही वजह है कि साउथ में लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक प्रभावशाली नेता के तौर पर भी जानते हैं. इतने लंबे करियर के बाद अब उनका बॉलीवुड में कदम रखना उनके फैंस के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं माना जा रहा है.

नीतू कपूर संग रोमांस देखना होगा खास

फिल्म ‘दादी की शादी’ में नीतू कपूर और आर. सरथकुमार की जोड़ी दर्शकों के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होने वाली है. दोनों कलाकार अपने-अपने दौर के बड़े नाम रहे हैं और अब पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे. खास बात ये है कि फिल्म प्यार और शादी को उम्र से जोड़कर नहीं दिखाती, बल्कि जिंदगी को खुलकर जीने का संदेश देती है. यही वजह है कि लोग इस कहानी से खुद को जोड़ पा रहे हैं. साउथ के इस दिग्गज स्टार को नीतू कपूर के साथ रोमांटिक अंदाज में देखना दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प और ताजा अनुभव साबित हो सकता है.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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