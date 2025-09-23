71st National Awards: शाहरुख खान को मिलेगा पहला नेशनल अवार्ड, जानिए कब और कहां देख सकते है LIVE
Advertisement
trendingNow12933228
Hindi Newsबॉलीवुड

71st National Awards: शाहरुख खान को मिलेगा पहला नेशनल अवार्ड, जानिए कब और कहां देख सकते है LIVE

71st National Film Awards: दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का 23 सितंबर यानी आज आयोजित होने वाला है. इस समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवॉर्ड विनर्स को अपने हाथों से सम्मानित करेंगी. विनर्स की लिस्ट में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी जैसे एक्टर्स के नाम शामिल है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 09:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

71st National Awards: शाहरुख खान को मिलेगा पहला नेशनल अवार्ड, जानिए कब और कहां देख सकते है LIVE

71st National Film Awards: राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आज आयोजित होने जा रहा 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह भारतीय सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा. इस भव्य आयोजन में साल 2023 की फिल्मों को उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया जाएगा. बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण इस समारोह में दो सालों की देरी हुई है, लेकिन इसके प्रति दर्शकों और फिल्म प्रेमियों का उत्साह कम नहीं हुआ है. फिलहाल इस कार्यक्रम को लाइव देखा जा सकता है. इसका प्रसारण कब और कहां होने वाला है. 

समारोह का सीधा प्रसारण डीडी न्यूज चैनल और YouTube पर दोपहर 3 बजे से किया जाएगा, जिसमें विजेताओं की रेड कार्पेट पर एंट्री और मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने की झलक देखने को मिलेगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 4 बजे यह पुरस्कार प्रदान करेंगी. इस साल के विजेताओं ने भारतीय सिनेमा की विविधता और रचनात्मकता को दर्शाया है. 

जानिए किसे मिला कौन सा अवॉर्ड

Add Zee News as a Preferred Source

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को 33 साल के करियर में पहली बार बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला है. साल 2023 में आई फिल्म ‘जवान’ के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है. इसके अलावा विक्रांत मैसी को भी बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया है. फिल्म '12वीं फेल' के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है.

वहीं, रानी मुखर्जी को फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड हासिल किया है.

71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में किसे क्या-क्या मिला, आइए जानते हैं:

बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवॉर्ड 12वीं फेल को मिला. बेस्ट हिंदी फिल्म का अवॉर्ड 'कटहल' को मिला है. बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार सुदीप्तो सेन को 'द केरला स्टोरी' के लिए मिला. इसी फिल्म में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए प्रशांतनु मोहपात्रा को सम्मानित किया गया. बेस्ट फीमेल सिंगर का अवॉर्ड शिल्पा राव को 'जवान' फिल्म के लिए मिला. बेस्ट फीमेल सिंगर का पुरस्कार पीवीएन एस. रोहित को 'बेबी' फिल्म के लिए दिया गया.

बेस्ट चिंड्रेन फिल्म की बात करें तो इस बार मराठी फिल्म 'नाल 2' को मिला. बेस्ट एक्शन डायरेक्शन (स्टंट कोरियोग्राफी कैटेगरी) का अवॉर्ड नंदू एंड प्रुध्वी को फिल्म 'हनु-मैन' के लिए दिया गया. बेस्ट कोरियोग्राफी का पुरस्कार ढिंढोरा बाजे रे फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के लिए वैभवी मर्चेंट को दिया गया. बेस्ट लिरिक्स का पुरस्कार कासरला श्याम को तेलुगू फिल्म बलगम को मिला. बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवॉर्ड वी प्रकाश को तमिल फिल्म 'वाथी' के लिए और हर्षवर्धन रामेश्वर को फिल्म 'एनिमल' के लिए.

बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवॉर्ड श्रीकांत देसाई को फिल्म 'सैम बहादुर' के लिए दिया गया. बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का सम्मान सचिन लावेलकर, दिव्या गंभीर, निधी गंभीर को फिल्म सैम बहादुर के लिए दिया गया.

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन: मोहनदास को फिल्म 2018- एवरीवन इज हीरो के लिए मिला. बेस्ट एडिटिंग का नेशनल अवॉर्ड मिधुन मुरली को 'पोक्कालम' (मलयालम) फिल्म के लिए प्रदान किया गया.

बेस्ट साउंड डिजाइन का अवॉर्ड सचिन सुधाकरन, हरिहरनन मुरलीधरन को हिंदी फिल्म 'एनिमल' के लिए दिया गया. बेस्ट स्क्रीनप्ले का पुरस्कार तेलुगू फिल्म बेबी के लिए साईं राजेश नीलम ने जीता. बेस्ट डायलॉग राइटर बने दीपक किंगरानी. उनको हिंदी फिल्म 'सिर्फ एक बंदा काफी है' के लिए ये अवॉर्ड मिला.

बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का अवॉर्ड उर्वशी को उल्लोजुकु मलयालम मूवी के लिए मिला. बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड विजयरावर्घवन को पोक्कोलम के लिए मिला. बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड एनीमेशन कैटेगरी में 'हनु-मैन' को मिला. बेस्ट पॉपुलर फिल्म व्होलसम एंटरटेनमेंट का पुरस्कार 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' को मिला. बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल वैल्यू का अवॉर्ड 'सैम बहादुर' को मिला.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

71st National Awards

Trending news

विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
weather update
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
;