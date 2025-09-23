71st National Film Awards: शाहरुख खान, विक्रांत मेस्सी और रानी मुखर्जी को कितना मिला कैश प्राइज? फटाफट जानें
71st National Film Awards: शाहरुख खान, विक्रांत मेस्सी और रानी मुखर्जी को कितना मिला कैश प्राइज? फटाफट जानें

71st National Film Awards 2025: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, एक्टर विक्रांत मैसी और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता. सितारों को अवॉर्ड में मेडल और सर्टिफिकेट के साथ कैश प्राइज भी मिला है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 23, 2025, 09:04 PM IST
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

71st National Film Awards 2025: 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 का आयोजन 23 सितंबर को नई दिल्ली में हुआ और शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और रानी मुखर्जी तीनों को बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला. शाहरुख खान को फिल्म 'जवान' और विक्रांत मैसी को फिल्म '12वीं फेल' के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला. वहीं रानी मुखर्जी को फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता. दरअसल, यह तीनों बॉलीवुड अभिनेताओं के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार था. इस भव्य समारोह को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किए.

राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ एक मैडल, एक प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिया जाता है. शाहरुख, विक्रांत और रानी को भी नकद पुरस्कार के साथ रजत कमल (सिल्वर लोटस) पदक भी मिला. चलिए आपको बताते हैं कि किसे कितना कैश प्राइज मिला है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शाहरुख, विक्रांत और रानी को कितना कैश पुरस्कार मिला?
बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के अभिनय सम्मान के लिए सम्मानित व्यक्ति को 2 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है. इस बार रानी को पुरस्कार मिला, लेकिन पुरस्कार साझा करने के लिए राशि शाहरुख और विक्रांत के बीच बांट दी गई. इसलिए रानी को 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुने जाने पर 2 लाख रुपये दिए गए. शाहरुख खान और विक्रांत जिन्होंने बेस्ट एक्टर का पुरस्कार शेयर किया, उन्हें 2 लाख रुपये मिले, लेकिन राशि उनके बीच बांट दी गई. इसलिए शाहरुख और विक्रांत को 1-1 लाख रुपये मिले.

रजत कमल पुरस्कार
बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड को शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने शेयर किया है. शाहरुख और विक्रांत को रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. एक्टर के स्टेज पर आते ही जोर-जोर से तालियां बजने लगी और तालियों की गूंज से दिल्ली का विज्ञान भवन गूंज उठा. स्टेज पर शाहरुख को देखते ही वहां मौजूद लोग खड़े होकर उनकी फोटो क्लिक करने लगे.

71st National film Awards 2025

